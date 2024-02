No reabrirán centros de votación en el exterior para salvadoreños que no pudieron votar

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador anunció el miércoles que no ejecutará la decisión de reabrir centros de votación en el exterior para que aquellos salvadoreños que no pudieron ejercer su voto de forma presencial tuvieran una oportunidad más para hacerlo.

En su cuenta de X, el TSE no explica por qué tomó esa decisión. Simplemente advierte que lo hace después de reunirse con partidos políticos y especialmente por las observaciones que hicieron miembros de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

En el mensaje, el TSE asegura que hará consultas con organismos internacionales, pero no especifica cuáles. El cónsul de El Salvador en Silver Spring, Maryland tiene claro por qué se tomó esta decisión.

“Es una situación prácticamente de los partidos de oposición de sobrevivencia, y ellos están buscando por todos los medios tratar de incidir en ese aspecto. Y por esa razón ellos están prácticamente boicoteando que se hagan las elecciones para estos tres estados donde hubo un problema en estos centros de votación”, dijo el Cónsul General Pedro Rodríguez.

De acuerdo con Rodríguez, en College Park cerca de 1,500 personas no pudieron votar. En Houston, Texas no lo hicieron unas 1,000 personas y en Long Island en Nueva York la cifra de personas que no pudieron votar llega a las 2,000.

“No es justo, como les decimos. Es algo trascendental, y…histórico, que nuestros hermanos salvadoreños salieron–bueno hay quienes esperaron dos, tres, cinco horas para ejercer el sufragio”, continuó Rodríguez. “Que se los quiten de esa manera no es justo”.

Es por eso que el magistrado Julio Olivo del TSE había dicho que se abrirían centros de votación en Long Island, Silver Spring y Houston para el 18 de febrero, pero un día después el tribunal decidió no seguir adelante con la idea.

“Si lo vemos por el lado del derecho de nosotros los salvadoreños, pues sí nos afecta un poco. Pero también hay que ver el otro lado de las situación, que también es un proceso complicado que para realizar un evento así me imagino que se vuelve un poco más complicado”, opinó Carlos Elmer Guevara, quien no pudo votar en las elecciones.

Con el anuncio del TSE, los votantes en el exterior superaron los 320,000 y casi el 98% de los votos fueron para Nayib Bukele.

De ese total de personas votantes en el exterior 240,339 votaron en línea y 86,427 lo hicieron en persona.

A pesar de la gran diferencia entre el ganador, el Presidente Nayib Bukele y sus opositores, miembros de los partidos Vamos, Nuestro Tiempo y ARENA analizan solicitar al TSE que anule las elecciones por extravío de papeletas.

Telemundo 44 sigue esperando respuesta a una solicitud por comentario del TSE.