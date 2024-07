Trump amenaza con “tomar el control” de DC si es reelegido: estos serían los cambios

El expresidente Donald Trump ha amenazado con tomar el control federal de Washington DC, si gana un segundo mandato en noviembre.

La alcaldesa Muriel Bowser está tomando en serio esas amenazas y preparándose para ver cómo el Distrito podría verse afectado por una victoria de Trump.

Cualquier presidente de Estados Unidos tiene un poder enorme cuando se trata de DC porque no es un estado. El presidente puede hacerse cargo del departamento de policía y de muchos de los poderes que tienen la alcaldesa y el consejo de DC.

Existe la preocupación de que una segunda administración Trump, particularmente con una Cámara y un Senado controlados por los republicanos, pueda afectar las leyes locales en todo tipo de temas, desde el aborto hasta las cámaras de tráfico.

Múltiples fuentes le dijeron a nuestra cadena hermana News4 que el equipo de Bowser se está preparando para todas esas posibilidades y más.

Trump ya ha convertido a DC, que ha votado abrumadoramente por los demócratas, en un objetivo de su campaña de reelección. El más reciente de esos comentarios se produjo la semana pasada en Florida.

"Tomaremos la capital de nuestra nación, horriblemente administrada, en Washington DC, y la limpiaremos, la renovaremos y reconstruiremos nuestra ciudad capital para que ya no haya una pesadilla de asesinatos y crímenes", expresó Trump.

"Vamos a apoderarnos de nuestro capital, lo administraremos con dureza e inteligencia y lo embelleceremos", continuó Trump. "Vamos a quitar todos los graffitis del mármol. Vamos a arreglar las carreteras y las medianas, que se están cayendo por todas partes. Vamos a hacer que nuestra capital vuelva a ser hermosa".

Si bien el Monumento a Jefferson y otros monumentos han sido blanco de grafitis en el pasado, según datos de la policía de DC, no ha habido violaciones, atracos ni tiroteos en el monumento en los últimos años.

"Y nos apoderaremos de la capital de nuestra nación, horriblemente administrada, horriblemente administrada", expresó el expresidente. "Tenemos una capital que todos amamos. Ahora mismo está infestada de ratas y graffitis, y se la vamos a quitar a la alcaldesa. Y repito, eso no me hace popular allí, pero tengo decirlo."

"SERÍA CATASTRÓFICO PARA LA CIUDAD"

El presidente tiene el poder de restablecer la Junta de Control, una autoridad designada por el presidente que tomó el control de los asuntos locales de DC de 1995 a 2001.

El ex concejal de la ciudad, Jack Evans, estaba en el consejo en la década de 1990 cuando el entonces presidente Bill Clinton le quitó el control de la ciudad al alcalde y al consejo. Ha dicho que no es optimista sobre los posibles resultados si regresa el Consejo Regulador.

"Sería catastrófico para la ciudad, porque tienes un solo swing en el plato", explicó Evans. "La segunda vez que tengamos una Junta de Control en esta ciudad, no nos desharemos de ella y permanecerá aquí por mucho, mucho tiempo. Así que no puedo enfatizar la importancia de que esto no suceda".

"La democracia prácticamente no existiría en el sentido de que la Junta de Control y el administrador de la ciudad administrarían la ciudad", abundó Evans. "La alcaldesa tendría funciones ceremoniales como las que tuvo Barry en su día", refiriéndose a la ex alcaldesa Marion Barry Jr.

El consejo seguiría existiendo, se reuniría y aprobaría leyes, según Evans, "pero la Junta de Control podría revocar cualquier ley que aprobara el consejo".

El Consejo Regulador nunca desapareció; simplemente quedó inactivo. El presidente podría declarar una emergencia fiscal o criminal y luego nombrar una autoridad de cinco miembros que administraría la ciudad. Eso incluiría las operaciones diarias del gobierno de DC.

En esas circunstancias, la alcaldesa y el consejo de DC tendrían muy poco poder.

La delegada sin derecho a voto de DC en el Congreso, Del. Eleanor Holmes Norton, dijo que ella también está tomando en serio las amenazas del ex presidente.

"Bueno, estoy muy preocupada de que se haga cargo del Distrito de Columbia. Mi nivel de preocupación no podría ser más profundo", afirmó Norton a News4. "Sabes, los presidentes normalmente no prestan mucha atención a la ciudad, y parece que estarían centrados en el Distrito de Columbia".

CÓMO TRUMP PODRÍA FEDERALIZAR EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE DC

Bowser y sus asesores también se están preparando para la posibilidad de que Trump cumpla con sus amenazas de tomar el control de la seguridad pública.

Trump ha prometido en Truth Social, la plataforma de redes sociales de su propiedad, hacer que DC esté libre de delitos.

El presidente tiene amplios poderes para combatir el crimen en DC, con la capacidad de declarar una emergencia criminal. El presidente podría incluso invocar la Ley de Insurrección, que el entonces presidente Trump consideró en 2020 para reprimir las protestas en las calles de DC.

El presidente también tiene el poder de federalizar el Departamento de Policía Metropolitana de DC, delegar a la Guardia Nacional y otorgarle poderes para hacer cumplir la ley en DC, y activar agencias militares y federales encargadas de hacer cumplir la ley, como la Policía de Parques de EEUU. Eso es según un memorando de 2021 del fiscal general de DC.

Asimismo, el fiscal general del Distrito podría intentar bloquear cualquier adquisición acudiendo a los tribunales, pero fuentes de la administración Bowser dijeron a News4 que hay muy pocas posibilidades de que cualquier impugnación judicial tenga éxito. Esto se debe, nuevamente, a que DC no es un estado, lo que deja claros los poderes del presidente.

En 2020, en lugar de invocar la Ley de Insurrección, Trump utilizó tropas de la Guardia Nacional durante las protestas frente a la Casa Blanca. También trajo agentes federales encargados de hacer cumplir la ley, incluidos agentes de la Oficina de Prisiones, para proteger los edificios federales.

CÓMO TRUMP PODRÍA CAMBIAR LAS LEYES DE DC SOBRE ARMAS, CANNABIS Y MÁS

A los líderes de DC también les preocupa que los republicanos puedan cambiar las leyes locales si toman el control de la Cámara y el Senado, incluidas las leyes sobre inmigración, aborto y suicidio asistido por un médico.

"No hay duda de que el Distrito, que es una ciudad liberal que ya ha promulgado leyes que protegen el aborto, temas como ese estarían abiertos a una reestructuración completa", alertó Norton.

"Quiere tomar algunas de las prioridades que hemos aprobado, como la ley de derecho al voto de los no ciudadanos de DC. Quiere eliminar los radares de tránsito. ¿Qué tiene eso que ver con él?", cuestionó.

Los funcionarios de la administración Bowser han estado prestando mucha atención al Proyecto 2025, que muchos creen (y los propios creadores del proyecto dicen) es un modelo para una segunda administración Trump.

El "Manual" del Proyecto 2025 tiene múltiples recomendaciones específicamente para Washington DC, incluidos cambios en la educación pública.

Esas recomendaciones incluyen:

Ampliar los vales escolares

Prohibir que las escuelas enseñen teoría crítica de la raza

Prohibir beneficios basados ​​en la raza

Además, si bien Trump ha dicho que quiere mantener la sede del FBI en DC, en contra de los deseos de los líderes del DMV, el Proyecto 2025 recomienda trasladar fuera de la ciudad varias agencias federales que actualmente tienen su sede en DC.

Eso tendría un efecto negativo en la economía del centro de la ciudad, que ya está en dificultades.

Las agencias afectadas por ese plan incluyen el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, la Oficina de Administración de Tierras y la Administración Federal de Aviación.

Norton elogió a Bowser por prepararse ahora para la posibilidad de una presidencia de Trump y dijo: "Está bastante claro que será elegido".

Algunas de las leyes locales que los líderes del Distrito temen que puedan verse afectadas por una administración Trump (que, en una toma federal de la ciudad, podría hacer cumplir la ley federal) incluyen: