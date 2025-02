Trump dice que el gobierno federal debería “tomar el control” de DC, apoyando plan republicano

WASHINGTON DC — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó el miércoles su apoyo a los esfuerzos del Congreso para que el gobierno tome el control de la capital del país, afirmando que ve con buenos ojos devolver el Distrito de Columbia al control federal directo.

Hablando con reporteros a bordo del Air Force One, Trump se quejó sobre la delincuencia y las personas sin hogar en el distrito.

“Creo que deberíamos tomar el control de Washington DC, hacerlo seguro”, enfatizó. “Creo que deberíamos gobernar el Distrito de Columbia”.

Bajo los términos de la autoridad de Autonomía Local de la ciudad, el Congreso ya revisa todas las leyes de DC y puede anularlas por completo. Algunos republicanos en el Congreso han buscado ir más allá, erosionando décadas de la limitada autonomía de la ciudad y devolviéndola al control federal directo, como era en su fundación.

Trump dijo que a nivel personal, le gusta la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, pero se quejó sobre la gobernanza de la ciudad.

“Ellos no están haciendo el trabajo,” opinó Trump. “Demasiado crimen, demasiado — demasiadas carpas en los jardines — estos magníficos jardines”.

Argumentó que no puede tener vistas de personas sin hogar cuando recibe a líderes extranjeros en Washington. “Simplemente no puedes permitir que eso suceda,” señaló Trump. “No puedes tener carpas en toda tu hermosa — tu una vez magnífica plaza y jardines”.

Nuestra cadena hermana News4 se comunicó con la oficina de la alcaldesa y está esperando una respuesta.

Por us parte, Bowser llamó a DC una "ciudad de clase mundial" en una publicación en X el miércoles por la noche y enumeró algunos de los éxitos recientes de la ciudad. Dijo que la ciudad tuvo su tasa de delitos violentos más baja en tres décadas.

La alcaldesa confirmó los informes de la semana pasada de que Trump está listo para firmar una orden ejecutiva destinada a la seguridad pública y los campamentos de personas sin hogar en el Distrito.

Trump también podría eliminar efectivamente el gobierno local sin la ayuda del Congreso al restablecer la Junta de Control, una entidad promulgada en 1995 que supervisaba los asuntos de la ciudad.

Los comentarios de Trump llegan mientras pone a prueba los límites del poder presidencial. Los esfuerzos de su gobierno para recortar empleos federales, eliminar agencias gubernamentales enteras y cancelar el gasto aprobado por el Congreso están bajo revisión por los jueces.

Asimismo, las expresiones de Trump llegan días después de que el senador de Utah Mike Lee y el representante de Tennessee Andy Ogles radicaran una medida para despojar a DC de sus poderes, incluidos los de la alcaldesa y el Concejo de DC. La pieza legislativa se llama la Ley BOWSER.

¿Qué podría hacer una orden ejecutiva en DC?

Se espera que Trump firme una orden ejecutiva que afecte la vida en el Distrito y que quite el control local a los funcionarios locales.

Se espera que la orden ejecutiva:

incremente las sanciones penales para algunos delitos violentos

incremente las sanciones penales para algunos delitos menores que afectan la calidad de vida, como orinar en público

ordene la limpieza de los campamentos de personas sin hogar

ordene la eliminación de cualquier grafiti de los monumentos nacionales

"No lo hemos visto, y hemos tenido una reunión informativa a la que llamaría a nivel de 30,000 pies, y no estoy segura de si se completó. Por eso he pedido ver cualquier movimiento que vayan a hacer en relación con el Distrito", dijo. "Y se han comprometido a trabajar en ello con nosotros, a decirnos cuál es la intención".

La alcaldesa se negó a criticar la orden ejecutiva o proporcionar detalles específicos sobre lo que le dijeron los funcionarios de la Casa Blanca.

"Me resulta difícil comentar detalles específicos, salvo que sé que el presidente está muy centrado en cuestiones de embellecimiento", concluyó Bowser.