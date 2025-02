Trump planea firmar orden ejecutiva sobre la seguridad pública de DC

La alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, confirmó los reportes de que el presidente Donald Trump está a punto de firmar una orden ejecutiva destinada a la seguridad pública y los campamentos de personas sin hogar en el distrito.

Se espera que la orden aumente las sanciones penales por algunos delitos violentos, así como por delitos menores que afectan la calidad de vida, como orinar en público.

La orden ejecutiva, reportada por primera vez por The Washington Post, también ordenaría la limpieza de los campamentos de personas sin hogar en DC y la eliminación de graffitis de los monumentos.

Bowser reconoció el miércoles que la Casa Blanca le informó sobre la orden ejecutiva.

"No la hemos visto y hemos tenido una sesión informativa que yo llamaría al nivel de 30,000 pies", dijo. “Y no estoy segura de si estaba completa. Por eso he pedido ver cualquier cosa que puedan mover en relación con el Distrito. Y se han comprometido a trabajar en ello con nosotros, a decirnos cuál es la intención”.

La alcaldesa se negó a criticar la orden ejecutiva ni a brindar detalles sobre lo que le dijo la Casa Blanca.

"Me resulta difícil comentar sobre detalles específicos, excepto que sé que el presidente está muy concentrado en cuestiones de embellecimiento", dijo Bowser.

Se espera que Trump firme la orden el viernes.

Una legislación reciente, propuesta por dos miembros republicanos del Congreso, despojaría al gobierno de DC de sus poderes y de sus líderes electos, incluidos el puesto de alcalde y Concejo de D.C. El proyecto se llama Ley para llevar supervisión a Washington y la seguridad a todos los residentes, o Ley BOWSER. Anteriormente se presentó un proyecto de ley similar que falló en una comisión. Esta vez, los republicanos tienen el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.