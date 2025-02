Trump toma control del Kennedy Center y nombra a Usha Vance, miembro de la junta

El gobierno de Trump está revolucionando otra institución de Washington: el Centro Kennedy.

El miércoles por la tarde, la junta directiva, compuesta en su totalidad por miembros designados por el presidente Donald Trump, votó para destituir al multimillonario David Rubenstein como presidente de la junta y reemplazarlo por Trump.

La decisión se anunció a última hora de la tarde del viernes, pero la votación oficial no tuvo lugar hasta el miércoles por la noche.

Tras la votación para nombrar a Trump, Deborah F. Rutter, presidenta del Centro Kennedy, anunció su salida de su puesto.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

"El objetivo del Centro Kennedy ha sido estar a la altura de nuestro nombre, servir como un faro para el mundo y garantizar que nuestro trabajo refleje a Estados Unidos", dice en parte su declaración. "Dejo mi puesto orgullosa de todo lo que logramos para cumplir esa ambición".

"Toda mi vida me han motivado los valores fundamentales de Estados Unidos: libertad, igualdad y una profunda creencia en el sueño americano”, continúa la declaración de Rutter. "La expresión artística es también un elemento central de nuestra experiencia estadounidense. Los artistas muestran la gama de emociones de la vida, las más elevadas alturas de alegría y las profundidades de la dolorosa desesperación. Son un espejo que nos muestra al mundo, reflejando quiénes somos y haciéndonos eco de nuestras historias. El trabajo de los artistas no siempre nos hace sentir cómodos, pero arroja luz sobre la verdad".

La declaración fue enviada a News4 y, al momento de escribir este artículo, no estaba disponible en el sitio web del Kennedy Center.

"Al igual que nuestra democracia, la expresión artística debe ser nutrida, fomentada, priorizada y protegida", se lee en la declaración. "No es un esfuerzo pasivo; de hecho, no hay una señal más clara de la democracia estadounidense en funcionamiento que nuestros artistas, el trabajo que producen y el derecho inalienable del público a participar activamente".

Rutter fue presidenta desde 2014, más de 10 años. El 27 de enero anunció que dejaría el cargo a fines de año. La declaración del miércoles marca una salida más inmediata.

¿QUIÉNES SERÍAN LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA?

Un comunicado de prensa del Kennedy Center dijo que el contrato de Rutter fue "rescindido" y anunció 14 nuevos miembros oficiales de la junta. Esos miembros incluyen, entre otros:

Presidente, Donald Trump

Jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles

Subjefe de Gabinete, Dan Scavino

Allison Lutnick, esposa del actual Secretario de Comercio Howard Lutnick

Segunda Dama, Usha Vance

Director de la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca, Sergio Gor

El cantante de country Lee Greenwood, cuya canción "God Bless the U.S.A." fue un elemento básico en los mítines de campaña de Trump

Patricia Duggan, filántropa y principal donante del Partido Republicano

Richard Grennell, un diplomático que se desempeñó brevemente como director interino de inteligencia nacional en 2020 durante el primer mandato de Trump, ha sido designado como presidente interino del Kennedy Center para reemplazar a Rutter.

El número total de miembros de la junta directiva es ahora de 30. Shonda Rhimes, creadora ganadora de un Emmy de programas de televisión como "Grey's Anatomy" y "Bridgerton", renunció a su puesto como tesorera de la junta el miércoles por la noche. Rhimes fue designada por el expresidente Barack Obama.

Rubenstein, que ha sido parte de la junta directiva del Kennedy Center durante 14 años, anunció en noviembre que seguiría siendo presidente de la junta hasta 2026. Rubenstein había planeado originalmente renunciar antes, pero anunció que permanecería en su puesto cuando la búsqueda de un reemplazo tomó más tiempo de lo esperado, según un comunicado de prensa.

En una publicación en las redes sociales el jueves por la mañana, Rubenstein habló sobre su destitución.

"Como muchos de ustedes han escuchado, ya no soy el presidente del Kennedy Center", decía su publicación. "Quiero dirigir este mensaje especialmente a los empleados actuales y recientes del Kennedy Center:"

"Lamento no haber podido estar en Washington ayer con Deborah Rutter y todos ustedes", continuaba la publicación. "El equipo del Kennedy Center, dirigido por Deborah, ha hecho un trabajo extraordinario apoyando al Kennedy Center durante muchos años y en una serie de momentos difíciles, ayudando así a hacer del Centro el faro de las artes escénicas que sus fundadores querían".

"Gracias por lo que Deborah y todos ustedes han hecho por el pueblo estadounidense. El presidente Kennedy estaría orgulloso de su trabajo desinteresado, sus largas horas, su compromiso con la excelencia y su dedicación a las artes escénicas", agregó.

¿QUE DIJO LA ALCALDESA AL RESPECTO?

Antes de la votación para nombrar a Trump que tuvo lugar el miércoles, nuestra cadena hermana News4 le preguntó a la alcaldesa de DC, Muriel Bowser, sobre la reestructuración del Kennedy Center.

"Déjenme decir esto sobre el Kennedy Center", comenzó Bowser. "Ustedes saben, el alcalde del Distrito es miembro de la junta, un miembro ex officio de la junta, al igual que el canciller de las escuelas públicas".

Un miembro ex officio mantiene su puesto debido a su estatus, y no es designado ni elegido por votación. Bowser no es un miembro con derecho a voto de la junta.

"El año pasado me propuse asistir personalmente a las reuniones de la junta", dijo Bowser. "Creo que el Centro Kennedy opera a un nivel muy alto y atrae una programación de primer nivel para todas las edades, lo que creo que es importante".

Bowser añadió que cree que la filantropía y la gestión de Rubenstein lo han convertido en "un presidente increíble" y que la visión del alcance y el nivel de experiencia en el Kennedy Center ha mejorado aún más la experiencia en "el vecindario" y "Washington local".

"Por eso creo que, sean cuales sean las transiciones que haya en el Kennedy Center, tienen que ser, por ejemplo, para reemplazar el tipo de talento que ha estado allí; tiene que ser de un nivel muy alto", destacó Bowser.

En una publicación en su propia aplicación de redes sociales, TruthSocial, después de la votación, Trump dijo: "Es un gran honor ser presidente del Kennedy Center, especialmente con esta increíble Junta Directiva. ¡Haremos del Kennedy Center un lugar muy especial y emocionante!".