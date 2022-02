Universidades históricas afroestadounidenses reciben amenazas de bomba por segundo día

Al menos dos universidades históricas afroestadounidenses - HBCU - en Washington, D.C., y Maryland recibieron amenazas de bomba este martes, informaron las autoridades.

Las intimidaciones ocurren solo un día después de que otros centros de educación superior alrededor del país que históricamente han estado ligados a la comunidad negra se vieran forzados a cerrar sus campus por amenazas similares.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

El incidente se registra también en el primer día del Mes de la Herencia Negra, que se celebra cada febrero.

Howard University, en Washington, D.C., y Morgan State University, en Baltimore, Maryland, le pidieron la madrugada del martes a las personas en el campus que se refugiaran en el lugar donde estaban mientras las autoridades investigaban la situación.

Howard University envió una primera alerta de emergencia a la comunidad educativa a eso de las 3:29 a.m. del martes.

La institución indicó en su mensaje que la amenaza de bomba fue hecha a las 2:55 a.m. Más detalles sobre la presunta amenaza no estuvieron disponibles de inmediato.

Horas después, Howard University y la Policía Metropolitana confirmaron que el área estaba libre de peligro y levantaron la orden de mantenerse en el sitio.

La Policía de D.C. también se encontraba desde tempranas horas del martes en la zona de University of the District of Columbia y cerró la cuadra 4200 de Connecticut Avenue NW y parte de Van Ness Street NW. “Estamos investigando”, dijo un portavoz de la policía del campus de UDC. Ese vocero no confirmó de inmediato si la pesquisa estaba ligada a una amenaza de bomba.

Investigan amenazas de bomba contra HBCU

El lunes, al menos seis universidades históricas afroestadounideses, entre ellas Howard University y Bowie State University, fueron el blanco de amenazas de bomba, lo que provocó la cancelación de clases presenciales y el cierre temporal de los campus.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado el lunes que estaba al tanto de las amenazas recibidas por varias universidades e institutos históricamente negros.

"El FBI se toma todas las potenciales amenazas en serio y regularmente trabajamos con nuestros aliados en las agencias del orden para determinar su credibilidad", escribió a agencia.

El Buró de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos también respondió a las amenazas del lunes e indicó que estaba trabajando con otras agencias del orden en la investigación.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca Jen Psaki, describió las amenazas como "realmente preocupantes" y afirmó que la Casa Blanca "está en comunicaciones con aliados interagenciales, incluyendo con el liderazgo de las agencias del orden federales sobre esto".

Psaki agregó que el presidente estaba al tanto de los reportes.

Las universidades históricas afroestadounideses o negras o HBCU son instituciones de educación superior establecidas antes de 1964 y "cuya misión principal fue y es la educación de los afroestadounidenses".