Uno de cada cinco maestros de DC está satisfecho con las condiciones laborales, según informe

Un informe del sindicato de maestros de Washington DC, reveló que sólo uno de cada cinco maestros de las escuelas públicas del Distrito, está satisfecho con su trabajo. Los educadores denunciaron no haber recibido un aumento de salario en tres años y en algunos casos, no tienen un acuerdo laboral.

Sin embargo, lo que sí tienen, aseguran, es mayor carga laboral, además de una rotación que dicen es insostenible.

“No me pagaron por los meses que trabajé como director y ya llevo dos meses sin ser pagado. Pedimos tiempo para planificación y también que nos den los materiales para hacer el mismo trabajo, porque si bien nos dan materiales, jamás son suficientes para todo un año”, señaló Crawford Bennet, maestro de DC.

Asimismo, varios docentes afirman que algunos directores escolares han impuesto metodologías de enseñanza que no responden al nivel académico de algunos estudiantes lo que podría tener consecuencias en el rendimiento del alumnado.

“Ellos querían que uno tratara de conseguir que los niños se movieran bien rápido y que desarrollaran lo que perdieron en casi dos años", destacó, por su parte, Ingrid Carter.

La maestra coincidió con Bennet al aludir que la institución educativa no le ha provisto los materiales necesarios.

"El año pasado a mí no me dieron casi nada y yo tuve que sacar de mi propio sueldo para poder comprar los materiales de matemáticas, tenía que comprar libros, me dieron algunos pero no suficiente”, destacó.

Del mismo modo, los educadores advirtieron que la situación afecta el aprendizaje de los estudiantes el cual, según informes, ha disminuido dramáticamente durante la pandemia del COVID-19.