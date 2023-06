Vendedores ambulantes en DC toman medidas ante robos y agresiones

Se ha registrado un aumento alarmante de robos a supermercados, farmacias y otras cadenas de tiendas – y lamentablemente, los vendedores de la capital supuestamente tampoco se salvan de los criminales y han tenido que tomar medidas para proteger sus negocios.

Para muchos vendedores ambulantes, su puesto es su fuente de ingresos principal. Así que cada hurto representa un duro golpe al bolsillo de estas personas.

Varios vendedores le cuentan a Telemundo 44 que la calle se ha puesto más dura, y que muchas veces los robos vienen acompañados de agresiones.

“Ayer precisamente pasó una niña… menor de edad. Agarró sin ton ni son una turquesa que cuesta $45 y se la llevó caminando”, dijo Carlos Joaquín, un vendedor ambulante en DC. “Yo me le fui detrás y le agarre la turquesa, y la niña vino y me dio una cachetada”.

Joaquín tiene años vendiendo en el puesto que instala en 14th Street en Columbia Heights. Aseguró que en los últimos meses ha visto un aumento en hurtos a los vendedores del área.

“Me estoy ganando el pan nuestro de cada día con tranquilidad y vienen estos que no tienen otra cosa que hacer y hacen de esto un circo”, continuó. "Yo estoy aquí desde las 6 a.m. y hasta las 6 p.m. Después de las 6 p.m., esto es sálvese quien pueda".

Estos trabajadores independientes no sólo están bajo alerta para proteger sus negocios, también han tomado otras medidas, y dicen que se sienten un poco desprotegidos porque supuestamente no obtienen de la policía metropolitana el apoyo que buscan.

El vendedor Juan García dijo que le gustaría ver a los oficiales vigilando el área “por cualquier cosa que le pueda pasar a uno aquí… porque yo vengo con mi esposa a vender aquí, ¿me entiende? Entonces uno tiene que estar un poquito protegido con la policia tambien.”

“Uno llama a la policía y la policía no hace absolutamente nada. A menos que haya sangre, si te amenazan, te tienen que especificar cómo te van a matar”, dijo Joaquín. “Yo si me roban cualquier cosa, yo me voy detrás y se los saco de la mano”.

Aunque las víctimas dicen estar cansadas, las autoridades recomiendan no perseguir ni discutir con delincuentes por el riesgo de resultar herido.

Según datos de la policía de DC, los robos en general en la ciudad han aumentado 34% en comparación al año pasado. Ahora mismo se contabilizan casi 1,394 robos en la ciudad.

Telemundo 44 solicitó los números de reportes de algunos de estos robos, el número de incidentes reportados en este bloque en los últimos tres meses, y qué se está haciendo al respecto. Hasta esta hora, no hemos recibido respuesta.