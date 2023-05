Víctimas de abuso demandarán a la Arquidiócesis de Baltimore, anuncia abogado

Después de que los legisladores de Maryland eliminaran recientemente el estatuto de limitaciones para las demandas por abuso sexual infantil en medio de un mayor escrutinio de la Arquidiócesis de Baltimore, el abogado de derechos civiles Ben Crump anunció planes el martes para presentar una serie de demandas civiles en nombre de las víctimas.

La amenaza de litigio se produce cuando la arquidiócesis se enfrenta a las continuas consecuencias de un informe estatal publicado el mes pasado que encontró que más de 150 sacerdotes y otros clérigos en la arquidiócesis abusaron sexualmente de más de 600 niños. El informe, que produjo la Oficina del Fiscal General de Maryland después de una investigación de un año, pinta una imagen condenatoria de la diócesis católica más antigua del país.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Días después de la publicación del informe, el gobernador Wes Moore firmó una ley para poner fin al estatuto de limitaciones de Maryland para las demandas por abuso sexual infantil a partir del 1 de octubre. Anteriormente, las víctimas no podían demandar después de cumplir 38 años.

Crump, mejor conocido por representar a las víctimas de la brutalidad policial, realizó una conferencia de prensa el martes frente a la Basílica de Baltimore con el abogado Adam Slater, su socio en algunos casos anteriores de abuso sexual de alto perfil. Varios demandantes potenciales compartieron sus historias de abuso; algunos se superpusieron con los hallazgos de la investigación del fiscal general, mientras que otros presentaron nuevas denuncias.

“No puedes dejar atrás el trauma que se infligió, sin importar cuánto lo intentaron”, explicó Crump a los periodistas. “Muchos de ellos, durante años, durante décadas, creyeron que era su culpa”.

Un portavoz de la arquidiócesis no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el martes.

Marc Floto, uno de los posibles demandantes, dijo que la investigación del fiscal general lo inspiró a presentarse y hablar públicamente sobre el abuso infantil que, según él, causó "tantos problemas" en su vida.

“Todavía hasta el día de hoy, tengo tanta ira, tanto odio”, expresó sollozando en silencio entre oraciones. “La iglesia debe rendir cuentas”.

Floto mostró una foto impresa de sí mismo, con traje y corbata, su cabello rubio bien peinado, de la época en que dijo que ocurrió el abuso.

The Associated Press generalmente no nombra a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que se presenten públicamente.

“A este niño le robaron la inocencia”, agregó Crump.

Floto también sostuvo que no fue entrevistado para la investigación del fiscal general, pero en el informe se nombra a su presunto abusador, el padre James Dowdy.

Ordenado en 1969, Dowdy sirvió en varias parroquias de Maryland antes de que surgieran acusaciones de abuso en 1991, según el informe. Negó las acusaciones, alegando que no se trataba más que de payasadas con niños, y aparentemente no enfrentó consecuencias.

Dos años más tarde, otro hombre informó que Dowdy lo había abusado sexualmente en las décadas de 1970 y 1980. Luego, Dowdy fue puesto en licencia y sus facultades ministeriales fueron removidas, dice el informe.

Los funcionarios de la iglesia acordaron pagar los costos de asesoramiento y medicamentos de la víctima y, al mismo tiempo, financiar la terapia, la atención médica y los gastos de manutención de Dowdy durante años. Sus gastos le costaron a la iglesia más de $100,000, más de 10 veces lo que recibió la víctima, según el informe. Durante la terapia, Dowdy reveló muchos más casos de abuso. Finalmente, en 1977, su empleo en la iglesia fue terminado.

La arquidiócesis de Baltimore ya ha pagado más de $13,2 millones por la atención y compensación de 301 víctimas de abuso desde la década de 1980, incluidos $6,8 millones para 105 acuerdos voluntarios.

Pero el reciente cambio de ley, incluida una disposición que lo hace retroactivo, podría permitir una avalancha de juicios adicionales.

La Conferencia Católica de Maryland, que representa a las tres diócesis que sirven al estado, se opuso a la medida, argumentando que la ventana retroactiva era inconstitucional y citando impactos potencialmente devastadores en la arquidiócesis de Baltimore y otras instituciones. Anticipándose a un desafío judicial, los legisladores incluyeron lenguaje en el proyecto de ley que retrasaría aún más las demandas hasta que la Corte Suprema de Maryland pueda determinar si es constitucional.