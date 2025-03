Senador Warner exige respuestas tras la detención de salvadoreño naturalizado

El senador estadounidense Mark Warner solicitó a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) que explicaran cómo un ciudadano estadounidense fue detenido y esposado en Manassas, Virginia, a principios de este mes.

Jensy Machado, declaró a Telemundo 44 que el 5 de marzo, agentes de ICE bloquearon su camioneta cerca de su casa en Manassas cuando se dirigía al trabajo con otros dos hombres.

El hombre añadió que inicialmente los agentes se negaron a permitirle mostrar su licencia de conducir de Virginia, que cumple con la normativa REAL ID, prueba de su estatus legal en Estados Unidos.

“No me pidieron ninguna identificación”, sostuvo Machado. “Le dije al oficial que si podía darle una identificación, pero me dijo que mantuviera las manos en alto, que no me moviera. Después de eso, me dijo que saliera del auto y me pusiera las esposas. Y luego se acercó a mí y me preguntó cómo había ingresado a este país y si estaba esperando una cita en el tribunal o si tenía algún caso. Y le dije que era ciudadano estadounidense, y miró a su otro compañero como, ya sabes, sonriendo, como diciendo, ¿puedes creer a este tipo? Porque le preguntó al otro tipo, ‘¿Le crees?’ ”

Machado dijo que le quitaron las esposas y lo liberaron después de mostrar su licencia de conducir. La carta de Warner a los funcionarios federales dice: "Los ciudadanos estadounidenses que interactúan con ICE y buscan comprobar su identidad con una identificación u otros documentos que ayuden al ICE a determinar su identidad y estatus migratorio deberían poder hacerlo".

“Están siguiendo a los hispanos”: Jensy Machado dice que, al parecer, fue confundido con otro hombre que tiene una orden de deportación. Cuando los agentes verificaron su estatus legal, le quitaron las esposas.

"En este caso, es evidente que los agentes del ICE identificaron erróneamente a este ciudadano estadounidense, desperdiciando tiempo y recursos valiosos, y dañando la imagen pública del ICE en el proceso", añade la carta.

Machado afirmó que, durante la parada de tráfico, los agentes mencionaron el nombre de un hombre al que buscaban para una orden de deportación, alguien que había dado su domicilio particular.

Machado afirmó haberles dicho que ese no era su nombre y que no conocía a nadie con ese nombre.

El salvadoreño también indicó que la experiencia sacudió su fe en los esfuerzos de control de inmigración de Trump, por quien votó.

“Porque, como dije, yo era partidario de Trump”, expresó. “Voté por Trump en las últimas elecciones, pero pensé que iban a ser cosas como… ir contra los criminales, no contra todos los hispanos, como que iban a asumir que todos somos ilegales”.

En respuesta a la solicitud de información de Telemundo 44, ICE indicó que los oficiales contactaron a Machado para verificar su identidad basándose en sospechas razonables, incluyendo una similitud con la descripción del sujeto de la orden de deportación.

La carta de Warner continúa con una serie de preguntas:

¿Se identificaron los agentes del ICE como agentes del orden público? De ser así, ¿cómo?

¿Lo hicieron antes de sacar sus armas?

¿Qué información sobre la persona de interés tenía el ICE antes de detener al ciudadano estadounidense?

Si existe una fotografía de la persona de interés que los agentes confundieron con el ciudadano estadounidense, por favor, proporciónela.

¿Se asesoró o se sancionó a los agentes del ICE involucrados en la detención del ciudadano estadounidense?

La carta de Warner describe el manejo del incidente. Ha expresado preocupación por la seguridad de los residentes de Virginia y de los agentes del orden.

Telemundo 44 envió un correo electrónico al DHS y a ICE para solicitar comentarios sobre la carta de Warner y está a la espera de respuesta.