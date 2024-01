WSSC Water advierte sobre volantes falsos en el condado Prince George’s

Una posible estafa se está presentando en el condado Prince George’s en relación con la compañía de agua, y es precisamente esta la que está advirtiendo a los residentes a no caer y evitar el robo de su dinero.

Lo que sucede es que, en algunas residencias especialmente hispanas en Berwyn Heights, se están pegando unos volantes donde se advierte de la visita de un equipo de la compañía de agua y pide a los residentes llamar a un número.

Telemundo 44 se comunicó con WSSC Water para confirmar si son o no ellos quienes dejaron los flyers.

“Esos flyers no es de la compañía del agua. Nosotros no lo estamos poniendo en ninguna casa de nuestros clientes y en ninguna de nuestras vecindades. No estamos seguros de quién es. Puede ser [una estafa], pero queremos que la gente se entere de que no es de nosotros”, dijo Luis Maya, portavoz del WSSC Water.

Telemundo 44 llamó al número que aparece en los volantes, pero no hubo respuesta. De acuerdo con Maya, esta no es la primera vez que al parecer personas se hacen pasar por personal de la empresa.

“Desafortunadamente ha pasado muchas veces”, dijo. “Hay gente que quiere darle miedo a la gente de la calidad del agua, porque mucha gente viene de otros países. La calidad del agua, tal vez en unas ciudades chicas o pueblos, no es la más segura. Tratan de usar esa historia para darle miedo a la gente y que el agua necesita tener un filtro en las casas”.

Si se encuentra un volante como estos, se debe llamar a WSSC Water a los teléfonos 301-206-4001 o al 1-800-634-8400. También se puede enviar un correo electrónico a la compañía y comunicarse con el departamento de policía de la ciudad. Además, si recibes una llamada, se debe anotar el número y reportarlo a las autoridades.

“Mucha gente no se informa primero. Primero hay que llamar a la compañía y ver qué es lo que está sucediendo, y mucha gente se deja llevar por un papel o un anuncio. Nosotros primero tenemos que verificar si es cierto que la compañía está mandando ese flyer y para qué es”, dijo la residente Lilia Báez.

La compañía de agua pide a los residentes que no proporcionen información personal, como: número de seguro social, nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, teléfono o número de cuenta de WSSC.

Pero ¿cómo pueden identificar los residentes que los trabajadores si hacen parte de WSSC Water?

“Primeramente siempre van a traer uniforme, uniforme con la 'W'. Van a traer identificación de la compañía y siempre van a traer un vehículo de la compañía del agua. Siempre va a estar marcada con esta 'W' que ve en mi playera”, indicó Maya.

El portavoz también pide a los residentes tener en cuenta que “nosotros nunca le vamos a pedir dinero en efectivo. Nunca le vamos a decir que nos de un cheque. Siempre infórmese. No dé el dinero… pero infórmese y llámenos y siempre les contestaremos sus preguntas”.