“Ya me han robado”: vendedores ambulantes aseguran haber sido víctimas de violencia en DC

Varios vendedores ambulantes que se sitúan sobre 14th Street afirmaron el lunes que han sido víctimas de hechos violentos en los últimos meses que parecen no dar tregua en el Distrito.

En lo que va del año, la capital del país ha registrado más de 700 crímenes violentos, de acuerdo al Departamento de la Policía Metropolitana.

“Ya me han robado por tanta violencia que hay aquí en DC”, dijo Matea, una vendedora ambulante de El Salvador. “Hace como tres meses me robaron dinero, $700”.

Y es que hasta el lunes, se han registrado 38 homicidios, 226 agresiones con armas de fuego y 418 robos, una situación que los vendedores aseguran han vivido en primera persona, haciendo del temor una constante en su día a día.

“Yo fui asaltado… cuatro veces, y yo ando con una patada aquí que me pegaron ellos. Siento una pelota en la costilla. Y la culpa yo se lo echo a la alcaldesa. Yo no se la echo más a nadie”, dijo Arquímedes Lasso, un vendedor ambulante.

“Uno está aquí con la vida, tú sabes, vendida, porque gracias a Dios no nos ha pasado hasta ahorita nada, pero ellos pasan mucho y mucha violencia, se disparan”, dijo la vendedora Maritza Sort.

Pero el incremento de la violencia también ha afectado a propietarios de negocios.

“Eso afecta a las personas, las personas como los turistas. Saben que DC depende mucho de los turistas, especialmente los restaurantes, y eso nos afecta bastante porque ya la gente piensa que no está segura”, dijo Aris Comprés, propietario de Los Hermanos Restaurant.

De acuerdo a Comprés, la ciudad también necesitaría incorporar más oficiales de policía, así como más personal para atender los servicios de emergencia

“Un señor no sabía que le había dado una sobredosis, pero yo pensé que estaba teniendo un [apoplejía], entonces llamé al 911, me pusieron [en espera]. Ni siquiera la operadora cogió el teléfono, fue un mensaje automático”, agregó. “Entonces cerré, llamé de nuevo, y traté como por cinco minutos, y al fin y al cabo tuve que salir a la calle a buscar un carro, una patrulla para agarrarlo y que viniera para chequear al señor, porque no me pude comunicar”.

El año pasado fueron 770 el total de crímenes violentos aquí en DC. Este año, apenas comenzando hasta este tercer mes, estos tipos de crímenes violentos ya llegan a 714.