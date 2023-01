‘Ya son tres veces’: residentes denuncian robos de bolsas de aire de autos Honda en Beltsville

Mientras muchos residentes de nuestra área aún descansan por el fin de semana largo de Año Nuevo, vecinos de un complejo de apartamentos en Beltsville, Maryland se enfrentan a una ola de robos.

En la madrugada del lunes, a varios vehículos marca Honda les rompieron los vidrios y les robaron las bolsas de aire que protegen al conductor en caso de un accidente.

“Yo tengo una Honda Pilot y me le quebraron los tres vidrios y se llevaron la bolsa de aire de mi troca”, dijo Byron Cristales, un residente afectado. “Hoy día nos levantamos con la sorpresa que le han robado como ha 30 vehículos las bolsas de aire y quebrado los vidrios”.

Las víctimas encontraron ventanas rotas, vidrios esparcidos en los asientos de los automóviles y en la palanca de cambios o en el piso.

“Yo dejé el vehículo anoche, tipo 11 o 12 de la noche, y me fui a dormir pensando que todo estaba bien. Me desperté esta mañana yendo para el gimnasio… vi que mi ventana, que mi vidrio estaba quebrado y se robaron la bolsa de aire”, afirmó Anthony Novo.

Entre 25 a 30 vehículos fueron vandalizados. Para algunos vecinos, no es la primera vez que algo así les sucede.

“Ya son tres veces que me han robado la cosa, la bolsa de aire. Me han quebrado el vidrio”, agregó Manuel Cruz. “La oficina me dice que llame a la policía. Le digo a la policía, y me dicen que vaya a la oficina. Entonces no se puede hacer nada”.

De acuerdo a los residentes, los robos comenzaron el jueves pasado y en ocasiones anteriores, a algunos autos les han robado las llantas o los rines. Ellos se quejan de la supuesta pasividad de la administración.

“No han dicho nada. No han mandado cartas ni correo electrónico. Ese día llamamos, la policía no vino hasta como una hora y media después”, dijo Roxana Morán, una residente afectada.

En promedio estas bolsas de aire de segunda para vehículos Honda Civic, Honda Accord y Honda Pilot tienen un valor entre $300 a $700.

Por eso, varias de las víctimas están pensando en una solución drástica.

El residente Douglas Hernández afirmó que ha pensando en mudarse.

“Sí, en realidad, en la vecindad no hacen nada. Yo creo que es lo mejor, pues se supone que uno paga para estar bien y pues esto yo creo que a nadie le agrada”, dijo.

Los residentes dijeron que entre $3,000 a $5,000 les ha costado arreglar sus vehículos.

Telemundo 44 aún espera respuesta de la policía del condado Prince George’s.