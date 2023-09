“Yo sentía que me moría”: Joven advierte sobre los peligros de consultorios dentales clandestinos

Un joven denuncia que casi pierde la vida tras acudir a un consultorio dental clandestino en Maryland.

Según la víctima, desarrolló una infección seria tras ser sometido a la extracción de dos muelas en un apartamento en el condado Prince George’s.

El joven dijo que fue al lugar gracias a la referencia de una conocida, y que no tuvo opción porque no tenía seguro médico.

La víctima afirmó que todo empezó porque la desesperación lo llevó a buscar la opción más barata para tratar dos caries.

Aseguró que el supuesto consultorio clandestino funciona en un apartamento que no cuenta con los equipos necesarios para proveer un servicio odontológico adecuado.

“Solo llegué y me pusieron una inyección… y después me sacaron las muelas”, explicó.

Una vez en casa, comenzó su martirio.

“Ya se me fue inflamando aquí la herida, entonces vine yo y me fui a ver al espejo. Cuando abrí así mi boca, y me metí así el dedo en mi boca… saque un pedacito de muela que tenía, ahí que me habían dejado,” dijo.

El joven aseguró que con el pasar de las horas, el dolor y la inflamación se hicieron insoportables.

“Yo sentía que ya me moría por completo”, relató.

Los médicos en un centro asistencial de la capital tuvieron que someter a la víctima a varios procedimientos para salvar su vida.

“Me hicieron una cirugía como tipo un drenaje para que saliera toda la infección”, continuó el joven.

Las autoridades de la región han alertado sobre los riesgos de atender cualquier tema de salud con personal que no esté capacitado y autorizado.

La Junta de Examinadores Dentales de Maryland le dijo en un correo electrónico a Telemundo 44 que están investigando el caso, y que cualquier persona puede verificar a un proveedor de salud a través de la página web de la junta.

El Doctor Fabián Sandoval, presidente de la Clínica Emerson, explicó que los procedimientos dentales realizados en ambientes no estériles y por personas que no están capacitadas pueden llevar a la muerte.

“Es extremadamente peligroso”, dijo Sandoval. “Ni siquiera tienen los medios básicos para ayudarle a una persona”.

“Ahí es el canal más fácil de una infección por vía oral. Y esa infección sube, va a ir a las venas, va a ir al centro nervioso, y puede causar problemas y una cascada de eventos que no se pueden contraer tan fácilmente”.

Varias organizaciones ofrecen servicios dentales a bajo costo o incluso gratuitos para personas que tienen o no seguro médico, y sin importar su estatus migratorio.

Si buscas atención dental en el condado Montgomery o en Maryland, puedes llamar a:

Montgomery County Dental Services : (240) 777-1875 (con o sin seguro)

Care For Kids: (301) 628-3450

CCI Health Services: (866) 877-7258

Mary's Center: (844) 796-2797

Catholic Charities Dental Clinic: (202) 728-7309

University of Maryland School of Dentistry - Clinical Services: (410) 706-7101

Shady Grove Oral Health Services: (240) 665-6700 o (240) 665-6710; ext. 9631

Howard University College of Dentistry: (202) 806-0007 o (202) 806-0008; ext. 600

En DC, puedes llamar a:

Mary’s Center: (202) 545-8023

Elizabeth Taylor Medical Center: (202) 745-7000

Howard University College of Dentistry Dental Clinic: (202) 806-0007

Max Robinson Center: (202) 745-7000

Some Dental Clinic: (202) 797-8806

Spanish Catholic Center, Inc.: (202) 939-2400 ext. 922

Community of Hope: (202) 232-6989

En Virginia, puedes llamar a: