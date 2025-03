Youngkin conmuta la sentencia de un exoficial que mató a sospechoso en Tysons Corner

El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, conmutó la sentencia de prisión de un exoficial del condado Fairfax que disparó mortalmente contra un hombre desarmado sospechoso de robar en un centro comercial en Tysons en 2023.

El exsargento de policía Wesley Shifflett fue sentenciado el viernes a tres años de prisión después de la muerte de Timothy Johnson, de 37 años, en las afueras de Tysons Corner Center. Fue declarado culpable de manejo imprudente de un arma de fuego y absuelto de homicidio involuntario.

En una declaración el domingo por la noche, el gobernador republicano calificó la sentencia de "injusta".

"Estoy convencido de que la sentencia de encarcelamiento del tribunal es injusta y viola la piedra angular de nuestro sistema de justicia: que las personas en situaciones similares reciben sentencias proporcionadas. Quiero enfatizar que un jurado absolvió al sargento Shifflett del cargo más grave de homicidio involuntario, una condena por la cual las pautas de sentencia no recomiendan prisión o hasta seis meses de encarcelamiento", dijo Youngkin.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

“En este caso, el tribunal rechazó la recomendación del oficial superior de libertad condicional y libertad bajo palabra de no encarcelarlo ni de libertad condicional supervisada y, en su lugar, impuso una sentencia de cinco años de prisión con dos en suspenso y cinco años adicionales de libertad condicional. El sargento Shifflett no tiene antecedentes penales y, según todos los informes, fue un oficial de policía ejemplar. Es en interés de la justicia que sea liberado de inmediato”, continuó. “Mi acción no limita el derecho del sargento Shifflett de apelar su condena por disparo imprudente de un arma de fuego”.

Shifflett testificó que disparó a Johnson en defensa propia porque vio que Johnson buscaba en su cintura, posiblemente un arma. Johnson estaba desarmado. Los fiscales dijeron que Shifflett actuó de manera imprudente al perseguir a Johnson hasta una zona oscura y boscosa y disparar dos tiros sin identificar nunca un arma.

Durante los alegatos finales, la fiscalía le dijo al jurado que Shifflett fue irrazonable, disparó a Johnson sin apuntar y no estaba haciendo su trabajo como se esperaba.

La defensa hizo testificar a varios oficiales, incluido el oficial del condado Fairfax que entrena a los reclutas en el uso de la fuerza mortal en la academia. Testificaron que Shifflett cumplió con su entrenamiento y no tuvo que ver un arma para usar la fuerza mortal.

Nuestra cadena hermana News4 habló con el abogado defensor de Shifflett, Caleb Kershner, el domingo por la noche. Él calificó la conmutación del gobernador como "un gran alivio".

Sin emabrgo, el fiscal del condado Fairfax, Steve Descano, condenó la conmutación.

"Estoy indignado por la decisión de Youngkin esta noche", señaló Descano en una declaración. "Glenn Youngkin ha pasado los últimos cuatro años perfeccionando su imitación de Trump, y ahora está siguiendo sus pasos conmutando sentencias solo para ganar puntos políticos. Esto es un insulto a todos los virginianos que valoran un sistema de justicia puro".

La madre de Johnson había calificado la sentencia original como una victoria cuando habló afuera del tribunal el viernes.

“Esta es una victoria para todos, y no digo ‘victoria’ como un término vago, porque no nos devolverá a nuestro hijo. Pero quiero reconocer que esto es histórico y sin precedentes, y por eso estoy agradecida”, expresó Melissa Johnson.

Mantente en sintonía de Telemundo 44 para recibir actualizaciones sobre esta historia en desarrollo.