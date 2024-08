Buscan a adolescente en Ciudad Juárez tras ser arrastrado por corrientes de agua

CIUDAD JUÁREZ, Chih - Han pasado más de 12 horas de la desaparición de Rafael Antonio Rodríguez, un adolescente de 16 años y estudiante del CONALEP en Ciudad Juárez, quien habría sido arrastrado por la corriente de agua tras intensas lluvias en la región.

Fue poco después de las 8:00 p.m., que videos comenzaron a circular en redes sociales. En ellos se observa a dos jóvenes que intentaban cruzar la calle Tapioca, en la colonia Ampliación Aeropuerto, cerca de la avenida Paseo de la Victoria en el sur oriente de la ciudad.

Las imágenes muestran cómo las fuertes corrientes del agua, lograron arrastrar a los dos menores. Uno de ellos es Rafael, quien después de golpearse con una camioneta blanca, se perdió de vista.

El otro menor, logró ponerse a salvo y se encuentra bien, aseguraron sus familiares.

Elementos de rescate y del cuerpo de bomberos acudieron a la zona tras el reporte de un familiar.

Rafael es estudiante del turno vespertino del CONALEP II, estudiaba el tercer semestre y en ese momento, esperaba a su abuela para regresar a casa.

En entrevista, Amaranta Rodríguez Acosta, quien es prima de Rafaél y quien funge el papel de su tutora junto con su abuela, aseguró que a esa hora habían acudido a recoger al menor, pero este jamás llegó a su punto de encuentro.

“Ayer a las 7:00, 7:40, que es cuando ellos salen, mi mamá, que es su abuela vino a recogerlo. Lo esperó un rato donde ella siempre lo espera, cosa que él nunca llegó” dijo Rodríguez Acosta.

Agregó que la abuela regresó a la casa y ahí se percataron que no había vuelto. Más tarde, con las publicaciones y videos compartidos, se enteraron lo que le había sucedido. Rodríguez Acosta compartió una fotografía de Rafael, pidiendo a la comunidad ayuda para localizarlo.

La búsqueda de Rafael se suspendió la noche del viernes alrededor de las 11:00 y se reanudó a las 8:00 de la mañana de este sábado, 31 de agosto.

Cuadrillas de bomberos y equipos de rescate se encuentran en un vaso captador de agua cerca de la zona donde Rafael habría sido arrastrado. Ahí, según las autoridades, desembocan las aguas que corren en la calle Tapioca.

Rodríguez Acosta dice que han recibido numerosas extorsiones a raíz del incidente y pide empatía a la comunidad.

“Quiero pedirles que tengan empatía. Desde que subí las publicaciones me han estado extorsionando y pidiéndome dinero. Me han estado mandando mensajes diciendo que está muerto y que si no les doy dinero lo van a matar”, precisó.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de Rafael. Su búsqueda se ha intensificado y sus familiares mantienen la esperanza de encontrarlo.