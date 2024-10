Abandona Palacio Nacional: así se despide López Obrador de su mandato

CIUDAD DE MÉXICO - A unas horas de que termine su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se despidió este lunes de varios mandatarios de países de América Latina con quienes sostuvo una reunión en el Palacio Nacional y a quienes agradeció su apoyo y solidaridad durante su Administración, que inició el 1 de diciembre de 2018.

"Me reuní con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro; el primer ministro de Belice, John Briceño y los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; de Chile, Gabriel Boric Font y de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León", apuntó López Obrador en un mensaje en redes sociales.

"Me despedí de ellos agradeciéndoles por sus muestras de apoyo y solidaridad con México, su pueblo y su gobierno. Abrazos de hermanas y hermanos a todos", añadió, al tiempo que publicó una foto con los mandatarios de los citados países.

Entre 2022 y 2023, el mandatario visitó Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Cuba, Colombia y Chile siempre impulsando la integración de América y propuso perseguir el sueño de Simón Bolívar de integrar a América, incluso con Canadá y Estados Unidos.

Prácticamente, este fue el último acto de López Obrador como presidente, ya que poco antes de las 8pm/6c abandonó Palacio Nacional, que fue su residencia durante su gobierno para dirigirse a su casa en el sur de la ciudad desde donde saldrá mañana, 1 de octubre, rumbo al Palacio Legislativo de San Lázaro, para entregar el poder y la banda presidencial a Claudia Sheinbaum.

UN DÍA LLENO DE EMOCIONES: "ME VOY MUY SATISFECHO"

López Obrador se despidió este lunes del gobierno con su última conferencia 'mañanera', su controversial rueda de prensa matutina, en la que declaró que se retira "muy satisfecho" con su mandato y por entregarle el cargo a Sheinbaum.

"Este diálogo circular hoy concluye. Me da muchísimo gusto que continúe este ejercicio de auténtica comunicación, de mensajes de ida y vuelta, como lo ofreció la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. No puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos", expresó.

Al ofrecer una lista de estadísticas socioeconómicas, el gobernante mexicano destacó como principal logro la salida de 9.5 millones de personas de la pobreza, según datos del Banco Mundial.

También resaltó que el producto interior bruto (PIB) es 4.5% mayor al que recibió en el último trimestre de 2018, cuando asumió la presidencia, con lo que la economía de México escaló dos puestos a la posición 12 mundial.

El presidente de México termina su gobierno el lunes para dar paso al de la primera mujer que dirigirá al país.

Las polémicas 'mañaneras'

El vocero de la Presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, resaltó que "esta 'mañanera', que será la 1,438, marca el fin de un ciclo de este proceso de comunicación que ha cambiado la vida política de México, la cultura política de los mexicanos y que ha servido para contribuir a la revolución de las consciencias”.

Las conferencias matutinas de López Obrador, quien solo no asistió en persona las tres veces que tuvo COVID-19, duraron un promedio de dos horas y media de lunes a viernes, aunque en el último año era usual que superaran las tres horas.

Por ende, con esta duración promedio durante esa cantidad de días, se estima que las 'mañaneras' duraron un total de 3,595 horas, lo que equivale a casi 150 días naturales.

Pero la organización Artículo 19 documentó en su informe sexenal sobre libertad de expresión en México que en este espacio hubo 179 agresiones contra periodistas.

Mientras que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó en un informe de que el presidente, desde su conferencia, "ataca permanentemente, con un discurso lleno de descalificativos, a medios de comunicación y periodistas”.

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador ha actuado en la campaña electoral que termina este miércoles como "un candidato más", pues su omnipresencia ha impregnado la carrera presidencial

DEVELA SU RETRATO OFICIAL

También este lunes, López Obrador develó su retrato oficial de presidente del país, que estará expuesto a partir de ahora en los corredores del Palacio Nacional, que fue su casa y oficina durante su gestión (2018-2024).

Acompañado de miembros de medios de comunicación y del autor del retrato, Jorge Ermilo Espinosa, un pintor originario de Yucatán, López Obrador mostró el cuadro que permanecerá junto con los otros exmandatarios de México.

De acuerdo con lo que compartió el artista a los medios, el proceso creativo para el cuadro pintado al óleo tomó al menos un año.

El retrato muestra al presidente saliente de México de pie con su bastón de mando, mientras se le ve apoyado en el balcón del Palacio Nacional y de fondo se aprecia ondeando la bandera del país y el Zócalo de la Ciudad de México con una multitud.

“No solamente es un retrato de la persona, es un retrato de la investidura presidencial y es un retrato de la presidencia a través de esa persona; entonces son tres figuras a la vez conjugadas en un mismo cuadro”, explicó Espinosa.