Fiscalía de Ciudad de México dice que mantenimiento no causó falla del metro

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguró este lunes que en sus dictámenes no se considera el mal mantenimiento como la causa del accidente de la línea 12 del metro que ocurrió el 3 de mayo de 2021 y que dejó 26 muertos y un centenar de heridos.

"Como se realiza en toda investigación, se estudiaron y analizaron todas y cada una de las posibles causales para llegar a una conclusión con dichos dictámenes, los cuales indican específicamente que no se considera el mantenimiento como la causa que originó la falla de la estructura", explicó en un mensaje a medios el portavoz de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara.

Este mensaje se dio horas después que el periódico español El País publicó que tres de los cuatro peritajes externos contratados por dicha fiscalía para analizar las causas del colapso indicaban la existencia de fallas en la inspección y el mantenimiento de la estructura.

Esto según documentos a los que el medio indicó haber tenido acceso.

"La información entregada a la reportera es incompleta y hacer conclusiones con ella es tendencioso. Hacer alusión a lo referido en la mencionada documentación en fragmentos sin contexto e información integral de la investigación resulta sesgado, subjetivo y parcial", añadió Lara.

Además, insistió en que los dictámenes judiciales realizados por la Fiscalía "concluyen claramente" que el colapso se debió a los defectos graves de la construcción y el diseño inadecuado de la estructura.

Lara dijo que la Fiscalía capitalina "no litiga en medios" e insistió en que la información mencionada debe guardar secrecía "por ley" para no afectar al proceso y al derecho de las partes, por lo que no ahondarán en el tema hasta que esté permitido.

Por último indicó en que en la carpeta de investigación se incluyen "miles de diligencias, así como cientos de pruebas de laboratorio y estudios en las materias de criminalística, fotografía, vídeo, arquitectura, ingeniería civil en puentes y mecánica, seguridad industrial y estructural, topografía y geotecnia principalmente".

El 3 de mayo de 2021 un puente elevado de la línea 12, en la alcaldía Tláhuac de la capital mexicana, se derrumbó lo que provocó que un vagón cayera sobre una vialidad quedando encallado en forma de "V", accidente que dejó 26 muertos y un centenar de heridos.

Sin embargo, un año después del accidente no hay personas encarceladas por el hecho, aunque uno de los investigados es Enrique Horcasitas, quien trabajó en la gestión del ahora canciller Marcelo Ebrard, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal (2006-2012), y los primeros dos años de la Administración de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), ahora senador de oposición.

La obra fue construida por un consorcio integrado por la francesa Alstom y las mexicanas ICA y Carso, propiedad del magnate Carlos Slim. Los trenes fueron diseñados y ensamblados por la española CAF.