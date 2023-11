México: video viral muestra aparente abuso policial contra un detenido

TIJUANA, Baja California - Las autoridades investigan un posible caso de abuso policial por parte de dos agentes municipales de Tijuana que tripulaban en la unidad marcada con el número 812A-1.

Según se ve en un video que se ha hecho viral en las redes sociales, los oficiales dispararon con una pistola de postas a un detenido en el bulevar Díaz Ordaz.

"Independientemente de que esta persona fuera delincuente o no, los derechos humanos se deben de respetar y ese mensaje que dieron esos policías es negativo, desde el primer momento que me enteré del video di la indicación que se remitieran a Sindicatura y se retuvieran sus armas, porque no podemos permitir eso", indicó Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana.

El hecho ocurrió de madrugada y aunque, de acuerdo con autoridades municipales, no era la primera vez que se arrestaba a la misma persona, eso no justifica el actuar de los policías, agregó la alcaldesa.

"No es que se justifique su conducta de delincuente, la cuestión aquí es que no podemos permitir ese tipo de situaciones, fue un abuso policial", añadió Caballero.

El gobierno del estado se dijo en contra de las acciones realizadas por la policía municipal y dejó en claro que este no debe de ser el ejemplo que se emita. Las imágenes también fueron analizadas en las mesas de seguridad.

"Pues muy lamentable porque estamos haciendo todos un gran esfuerzo justamente para tener mejores policías, que los tenemos, son los más, pero no por los menos podemos catalogar a todos, celebro la decisión que tuvo la Secretaría de Seguridad del Municipio de Tijuana", declaró Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California.

Sindicatura Municipal dio a conocer que los agentes ya no están laborando mientras se concluye la investigación en su contra.