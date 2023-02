Por denuncias de tortura, reabren investigación del asesinato del candidato presencial de México

SAN DIEGO, California. - La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México inició una investigación sobre la presunta tortura a la cual fue sometido el actual convicto por la muerte del candidato a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio.

Mario Aburto Martinez fue acusado y condenado por el asesinato del candidato a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio, cuando estaba en una campaña presidencial en Tijuana en 1994.

El atentado ocurrió el 23 de marzo de 1994, en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, una fecha que pasó a la historia. Ya han pasado casi tres décadas y los abogados defensores de quien fuera detenido como el autor del magnicidio fueron citados nuevamente a declarar sobre el caso.

“Yo lo vi nomás a la hora de la diligencia, ni antes ni después de la diligencia. Si él hubiera sido maltratado, golpeado o torturado en los momentos posteriores, son hechos que a mí no me constan”, dice Xavier Carbajal, ex presidente del colegio de abogados Emilio Rabasa, durante la comisión especial del caso Colosio en la fiscalía general de la república en Tijuana.

Carbajal hace poco más de 28 años fue parte de la defensa de Aburto, quien en 1994 denunció haber sido víctima de tortura y razón por la que el caso está nuevamente sobre la mesa.

“Por primera vez en la historia de este caso, la CNDH entra y dice que aquí puede haber un caso de incomunicación y eso da pie a esta reapertura. Mario ha denunciado que desde el momento en que fue detenido en Baja California hasta el traslado de reos del año 2020 ha sido torturado por el gobierno mexicano”, detalla la periodista Laura Sánchez Ley, autora del libro "Aburto, testimonios desde Almoloya y el infierno de hielo".

En su investigación detalla las denuncias de tortura de Aburto Martínez.

“En el 2019 tuvimos la oportunidad de desclasificar las 164,000 hojas del expediente de esa época, y te puedo decir que las violaciones que se cometen son de tal magnitud que se construye una verdad histórica que fue replicada por todos los medios de esa época”, explica Sánchez Ley en entrevista a TELEMUNDO 20.

“Un Mario Aburto casi ciego, con problemas intestinales, que apenas camina, y les parece una violación a sus derechos humanos. Digamos que este es el problema que detona que la Comisión Nacional de Derechos Humanos diga que algo está pasando”.

En el 2000 uno de los fiscales especiales del caso Colosio consideró que realmente no hubo ninguna prueba para decir que Aburto fue torturado.

“Hablar de tortura es algo muy grave, pero hay que acreditarla. El debido proceso debe cumplirse en todo momento”, opina María Isabel Acevedo Covarrubias, licenciada en derecho y presidenta del Observatorio Mexicano de Estrategias de Litigación Penal.

Por su parte, Isabel Herrera, de Observación Mexicana de Estrategias de Litigación Penal A.C., dice que es preciso realizar las pruebas científicas para demostrar la verdad: “¿Qué pasaría si se aplican esas pruebas científicas? Esas pruebas forenses que exige el código nacional de procedimientos penales desde mucho antes que tuviéramos esta reforma tendría que desvanecerse todas las imputaciones de Aburto. Yo estoy convencida que los abogados que están alegando esa tortura están buscando todas las pruebas que se aportaron carezcan de valor y eso traiga como consecuencia la libertad”.

En 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos decidió investigar nuevamente estos argumentos que envuelven a la plana mayor de la fiscalía tijuanense de la década del 90, de la presidencia mexicana y el Partido Revolucionario Institucional, PRI.

“Comienzan a escarbar y se dan cuenta que hubo documentos de 1994 que fueron escondidos por parte de la misma Comisión de Derechos Humanos que confirma que sí hubo una tortura y digamos que lo meten debajo de la mesa en una época en la que el presidencialismo lo era todo. Si el presidente decía que Aburto mató a Colosio, pues Aburto mató a Colosio”, dice Sánchez Ley.

El entonces presidente Carlos Salinas de Gortari había respaldado la candidatura de Colosio como su sucesor por el PRI, mientras iniciaban las acciones insurgentes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Un periodo convulso en el cual, según reportaba la prensa mexicana de la época, llegó un momento de divergencias entre Salinas y Colosio.

La periodista Sánchez Ley opina que “el tema de una reapertura podría indicar si Mario Aburto es inocente. Pero a través de estos documentos yo te puedo decir que sí fue una persona que llevó un proceso totalmente injusto desde el poder judicial. Estamos hablando del magnicidio de un candidato que se resuelve en ocho meses. Ese es el tiempo en que sentenciaron a Mario Aburto”.

"Yo espero que este asunto no se transforme en una cuestión de carácter político que no sea un interés del gobierno en tratar de ocultar algunas fallas que padece el gobierno federal y no pretenda involucrar a funcionarios que en un momento no tienen nada que ver en este asunto y mucho menos que vayan a querer involucrar a uno", opina Carbajal.

De acuerdo con el abogado, la audiencia duró alrededor de seis horas donde respondieron las preguntas haciendo memoria de un caso de casi 30 años.