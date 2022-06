México: oficialistas lanzan candidaturas para contienda presidencial de 2024

CIUDAD DE MÉXICO, México— El oficialismo en México ya dio el banderazo de salida de la contienda presidencial de 2024 con el canciller Marcelo Ebrard, quien anunció el arranque de su campaña para ganar la encuesta que realizará el próximo año el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional para elegir candidato.

“A mí el presidente ya me destapó cinco veces en las mañaneras, entonces ya me pueden ustedes considerar que estoy destapado, entonces ya somos una corcholata (postulación) reconocida”, afirmó Ebrard al anunciar durante un evento de Morena en la ciudad noroccidental de Guadalajara que comenzará a hacer recorridos por el país y conformará un equipo de campaña para ganar la encuesta interna.

“Vamos a ir a escuchar, a proponer, a organizarnos y mantener las ventajas en todas las encuestas”, dijo el estrecho colaborador del presidente Andrés Manuel López Obrador tras asegurar que puntea como favorito para ser el abanderado del oficialismo para las presidenciales.

Como parte de sus primeras acciones de campaña, Ebrard divulgó este lunes en su cuenta de Twitter un número de WhatsApp para recibir mensajes de sus seguidores.

SE PREPARA PARA JUBILARSE LÓPEZ OBRADOR

El anuncio del canciller coincidió con las declaraciones del domingo de López Obrador en un acto en el estado central de Morelos en el que exhortó a acelerar el paso a quienes aspiran a sucederlo.

“Yo llamo, convoco a que nos apuremos, porque ya me faltan dos años y tres meses y ya está tomada la decisión, porque es una cuestión de principios. Yo ya me voy a jubilar terminando mi mandato, ya cierro el ciclo y va a haber relevo generacional”, dijo el gobernante, de 68 años.

A diferencia de la oposición, donde se vive una crisis tras las derrotas electorales que ha venido sufriendo desde las presidenciales de 2018 y falta de claridad sobre quiénes podrían ser los candidatos para 2024, en el oficialismo desde hace varios meses se han venido perfilando algunas precandidaturas en medio de los cuestionamientos de opositores que ha acusado a Morena de hacer campaña adelantada.

Uno de los actos que desató más críticas fue el que realizó Morena el 13 de junio en la ciudad central de Toluca donde anunció un pacto de unidad entre los tres posibles aspirantes: la alcaldesa de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y Ebrard.

Sheinbaum, quien también figura como favorita en las diferentes encuestas para ser la candidata del oficialismo, no ha ocultado sus aspiraciones. La política, que cumplirá esta semana 60 años, admitió en una reciente entrevista que ya está preparada para ser la candidata de Morena.

“De los nombres que ha manejado el presidente de la república yo soy la única que tiene un cargo de elección popular. Mira, hay nueve gobernadoras en el país, y siete son de nuestro movimiento. Antes esto era impensable para la historia de México”, dijo Sheinbaum la semana pasada al diario local La Jornada al asegurar que México está preparado para tener la primera presidente mujer.

Otro de los integrantes de Morena que no ha ocultado sus aspiraciones es el senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada oficialista en el Senado, quien a pesar de que no fue invitado al evento de Toluca ratificó la semana pasada que en competencia por la presidencia aunque se ha manifestado contrario a participar en la consulta interna alegando que no confía en las encuestas y “mucho menos en las que hace el partido”.