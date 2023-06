Así terminaron 5 búsquedas anteriores de sumergibles en las profundidades del océano

BOSTON — La búsqueda desesperada de un sumergible que desapareció mientras llevaba a cinco personas a ver los restos del Titanic ha llamado la atención sobre otros rescates en aguas profundas.

Esos esfuerzos de rescate, desde un sumergible frente a Irlanda hasta un submarino frente a la costa de New Hampshire, ofrecen cierta esperanza para los pasajeros y sus familias. Pero algunos de esos rescates no fueron tan complejos como el esfuerzo por encontrar el sumergible Titán. A menudo se encontraban en aguas menos profundas y, en varios casos, eran embarcaciones mucho más grandes. Muchos terminaron con la muerte de algunos, si no todos, los pasajeros a bordo, lo que demuestra el riesgo inherente de operar en las profundidades del océano.

SUMERGIBLE PISCIS III

Hace cincuenta años, dos marineros británicos quedaron atrapados en un sumergible de aguas profundas a más de 1,500 pies bajo la superficie del Océano Atlántico, enfrentando un destino incierto mientras un equipo internacional buscaba una forma de liberarlos.

En un incidente que se hace eco de los esfuerzos para encontrar y recuperar a los atrapados en el sumergible Titan, las vidas de Roger Chapman y Roger Mallinson dependieron del éxito de la misión, que resultó ser el rescate submarino exitoso más profundo conocido.

La operación ilustra la dificultad de llevar a cabo rescates en aguas profundas.

El calvario para Chapman y Mallinson comenzó cuando los dos estaban tendiendo un cable telefónico transatlántico a unas 150 millas de la costa de Cork, Irlanda, el 29 de agosto de 1973.

Durante lo que de otro modo habría sido un turno de rutina, el agua comenzó a inundar la sección de popa de la embarcación, que medía solo unos seis pies de diámetro. El Piscis III se hundiría a unos 1,575 pies.

Una vez que el vehículo llegó al fondo del mar, los dos pudieron hacer poco más que buscar fugas y hacer todo lo posible para conservar el oxígeno. A diferencia del Titan, pudieron mantener la comunicación con los de la superficie.

El Piscis III era demasiado profundo para los buzos, por lo que los rescatistas comenzaron a buscar otras opciones. Una era un sumergible controlado a distancia de EEUU llamado CURV-III para vehículos de recuperación bajo el agua controlados. La Guardia Costera de Canadá y la Royal Navy también respondieron. También se enviaron a la escena dos sumergibles similares, Piscis II y Pisces V.

Los rescatistas lograron conectar cables al sumergible varado. Con el oxígeno disponible agotándose y los dos habiendo comido su única comida, una lata de limonada y un sándwich de queso, los rescatistas comenzaron a izar el Pisces III hasta que salió a la superficie del agua.

Chapman y Mallinson tuvieron que esperar un poco más mientras los trabajadores luchaban durante 30 minutos para abrir la escotilla y permitir que entrara aire fresco.

Los dos habían estado en la cápsula durante más de 84 horas y les quedaban aproximadamente 12 minutos de oxígeno cuando pudieron salir de los espacios reducidos.



USS SQUALUS

Frente a la costa de New Hampshire, el submarino diesel-eléctrico USS Squalus estaba en una inmersión de prueba en marzo de 1939 cuando una falla en una válvula provocó que una parte del submarino se inundara.

El Squalus tocó fondo a unos 240 pies de agua frente a la isla de Shoals. Las operaciones de rescate comenzaron al día siguiente, según el Comando de Historia y Patrimonio de la Marina.

Por primera vez, la Marina usó la cámara de rescate McCann, una cámara de acero en forma de pera, que se bajó al submarino y transportó con éxito a los miembros de la tripulación sobrevivientes a la superficie.

Durante las siguientes 13 horas, 33 tripulantes sobrevivientes fueron rescatados. Otros veintiséis se ahogaron en el accidente inicial. “Durante la emergencia y todo el tiempo que estuvimos en el fondo, todos los tripulantes demostraron serenidad y precisión en el desempeño de las funciones de sus puestos”, según el testimonio del teniente W.T. Doyle, uno de los sobrevivientes.

“Las órdenes del Comandante se cumplieron con prontitud y eficacia. A pesar de la baja temperatura y el espacio reducido, no hubo quejas. Un grupo de hombres de mejor calidad o de mayor espíritu que los del Squalus nunca será superado”.

MINISUB RUSO

En 2005, un minisubmarino ruso AS-28 se hundió en el Océano Pacífico tras enredarse en una red de pesca.

El AS-28 fue enviado para investigar una antena de vigilancia submarina que se había enredado en redes. Mientras inspeccionaba el área, el submarino quedó atascado en unos 620 pies de agua.

Siete marineros atrapados comenzaron a escribir cartas de despedida a sus seres queridos mientras los suministros de agua disminuían y el aire se diluía en el claustrofóbico mini-submarino en el suelo del Pacífico. Pero con solo varias horas de oxígeno de sobra, una nave robótica británica pudo liberar el submarino.

Los miembros de la tripulación recordaron tres días de oscuridad y temperaturas gélidas.

“Hacía frío, frío, mucho frío. Ni siquiera puedo describirlo”, dijo un miembro de la tripulación mientras los marineros caminaban hacia tierra con miradas aturdidas y ojos inyectados en sangre después de que su embarcación se soltó de los cables que la habían enganchado.

Poco después, los funcionarios rusos que investigaban la casi tragedia encontraron problemas con el esfuerzo de rescate. Entre ellos se encontraban informes de que la Armada pudo haber rechazado inicialmente la solicitud del submarino de ser remolcado libre, por temor a dañar el conjunto de la antena submarina.

La respuesta recordó el desastre del submarino Kursk de 2000, en el que la mayoría de los 118 miembros de la tripulación murieron instantáneamente. Cuando el submarino se hundió hasta el fondo del mar, a solo un350 pies por debajo de la superficie, 23 hombres pudieron huir a un compartimento trasero, donde esperaron ayuda. Pero los retrasos en el lanzamiento de un esfuerzo de rescate y luego en buscar ayuda occidental condenaron al resto de la tripulación, que murió principalmente por asfixia.

SUB INDONESIA

Hace dos años, un submarino indonesio desapareció frente a la isla turística de Bali con 53 marineros a bordo.

El submarino perdió el contacto después de recibir autorización para bucear. El Ministerio de Defensa dijo que un helicóptero detectó más tarde una mancha de petróleo cerca de la posición inicial de la inmersión.

La Marina lanzó una búsqueda frenética y predijo que el submarino se quedaría sin oxígeno en los próximos días. Un robot submarino equipado con cámaras encontró el submarino perdido en al menos tres pedazos en el fondo del océano a una profundidad de 838 metros (2.750 pies). Los 53 miembros de la tripulación murieron.

La causa del hundimiento del submarino diesel de fabricación alemana sigue siendo incierta. La Marina dijo anteriormente que una falla eléctrica podría haber dejado al submarino incapaz de ejecutar los procedimientos de emergencia para resurgir. Los trajes de supervivencia de emergencia que normalmente se guardan en cajas se encontraron flotando bajo el agua, lo que aparentemente indica que la tripulación pudo haber intentado ponérselos durante la emergencia.

USS THRESHER

En 1963, la tripulación de un barco de rescate escuchó con impotencia después de recibir un mensaje ominoso "superando la profundidad de prueba" antes de que el USS Thresher de propulsión nuclear se desintegrara bajo la presión aplastante del mar. Murieron 129 marineros y civiles en una prueba de buceo de rutina frente a Cape Cod.

Hubo una búsqueda masiva por parte de las fuerzas aéreas y de superficie utilizando sonares, magnetómetros y detectores de radiación. Se recuperaron algunos escombros flotantes. Pero no fue sino hasta varios meses después que un batiscafo de investigación de inmersión profunda descubrió los restos a una profundidad de unos 8,500 pies.

Los restos del submarino cubren una milla de suelo oceánico, según el oceanógrafo Robert Ballard, quien usó su descubrimiento de 1985 del RMS Titanic como una tapadera de la Guerra Fría por el hecho de que había inspeccionado el Thresher en la misma misión.