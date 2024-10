Ejército israelí ve posible terminar de forma rápida la guerra en el Líbano

JERUSALÉN- El jefe del estado mayor de Israel, Herzi Halevi, aseguró que es posible acabar de forma rápida la guerra en Líbano, al haber eliminado la cadena de mando del grupo chií libanés Hezbollah, después de que escalara el conflicto hace un mes, tras un año de intercambio de fuego en la frontera.

"En el norte, existe la posibilidad de llegar a una conclusión rápida. Hemos desmantelado por completo la cadena de mando superior de Hezbollah", afirmó Halevi en unas declaraciones difundidas este jueves por el ejército israelí sobre un encuentro la víspera con los comandantes de la división 162 que opera en la Franja de Gaza.

Israel mató en un bombardeo en Beirut el 27 de septiembre al máximo jefe de Hezbollah, Hasán Nasrallah, junto con otros 17 comandantes de la milicia; y pocos días después mató a su posible sucesor, Hashem Safieddine en un ataque el 4 de octubre, aunque su eliminación no ha sido confirmada tanto por el ejército israelí como por el grupo libanés hasta esta semana.

El 30 de julio, antes de que se agravara la escalada bélica, Israel mató a Fuad Sukr, jefe del ala militar del grupo y considero 'número dos' de Hizbulá, lo que elevó la tensión.

Israel está centrando parte de sus operaciones militares tanto en Líbano como en Gaza en eliminar a la alta jerarquía política y militar de Hezbollah y Hamas, y la semana pasada se anotó un importante triunfo con la muerte del máximo líder del grupo islamista palestino, Yahya Sinwar, cerebro de los ataques del 7 de octubre de 2023.

"La eliminación de Sinwar no fue casual, fue metódica", afirmó Halevi sobre su muerte, el pasado 16 de octubre en combates en Rafah, sur de la Franja, aunque las tropas no supieron que se estaban enfrentando al hombre más buscado de Israel hasta que hallaron su cadáver a la mañana siguiente.

Halevi reconoció que los soldados lo mataron por casualidad, pero fue posible gracias a los golpes militares infligidos a la Brigada de Hamas en Rafah, extremo meridional del enclave donde la ofensiva israelí comenzó en el pasado mayo.

"La eliminación de Sinwar no fue planificada, nadie sabía a quién estaban apuntando. No fue planeado, pero tampoco aleatorio. No fue casualidad; sino algo metódico, resultado de la presión sobre Rafah y del desmantelamiento de la Brigada de Rafah", afirmó el jefe militar.

Halevi también se refirió a la nueva ofensiva militar en curso en Yabalia, en el norte de la Franja, sometida a un asedio de veinte días que ha forzado un nuevo desplazamiento de su población y ha dejado los hospitales fuera de servicio.

Israel asegura haber matado a unos 200 "terroristas" en esta operación, la más dura de las tres incursiones militares que ha sufrido Yabalia desde que comenzó la guerra, y las autoridades de Hamás denuncian que han muerto más de 770 palestinos en ella.