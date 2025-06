Ucrania se atribuye ataque masivo con drones contra Rusia en la operación “Spiderweb”

El Servicio de Seguridad de Ucrania afirma haber atacado a más de 40 bombarderos rusos en territorio ruso, en lo que sería uno de los ataques más grandes y audaces contra territorio ruso en el conflicto que dura ya varios años.

Una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) declaró a NBC News que el país atacó a "41 aviones estratégicos rusos" en una operación ofensiva denominada "Telaraña".

La fuente también publicó un dramático video que supuestamente muestra un ataque con drones a la base aérea de Belaya, en la región rusa de Irkutsk, ubicada en Siberia, a casi 4,800 kilómetros de Ucrania. Las imágenes capturan bombarderos bajo ataque, con explosiones visibles y humo elevándose del lugar.

“Estimaciones preliminares indican que la aviación enemiga ha sufrido daños por más de 2,000 millones de dólares”, declaró la fuente. “Los bombarderos estratégicos enemigos están ardiendo masivamente en Rusia”.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, no se refirió directamente al bombardeo, pero declaró el domingo en X que Ucrania estaba “haciendo todo lo posible para proteger nuestra independencia, nuestro estado y nuestro pueblo”, tras afirmar haber recibido actualizaciones de las agencias de inteligencia y del SBU.

El jefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, publicó el domingo un emoji de una telaraña, aparentemente haciendo referencia al nombre de la masiva operación con drones.

🕸️ — Andriy Yermak (@AndriyYermak) June 1, 2025

El notable ataque se estuvo preparando durante más de un año y medio, según declaró a NBC News la fuente del SBU. El SBU introdujo primero drones de contrabando en Rusia, seguidos de cabinas móviles de madera. Una vez dentro de Rusia, los drones se ocultaron bajo los techos de las cabinas instaladas en camiones de carga. Durante el ataque, los techos se abrieron a distancia, lo que permitió que los drones se lanzaran contra bombarderos rusos, según la fuente, quien añadió que la operación fue supervisada por Zelenski y ejecutada por el Servicio de Seguridad del país.

NBC News no pudo verificar las afirmaciones de forma independiente.

Rusia no hizo comentarios inmediatos sobre los bombardeos, pero el gobernador regional de Irkutsk, Igor Kobzev, declaró en Telegram que se había producido un ataque con drones "contra una unidad militar en el asentamiento de Sredny".

No especificó si la base aérea de Belaya u otras fueron alcanzadas, pero indicó que el dron fue lanzado desde un camión.

Funcionarios rusos en las regiones de Riazán y Múrmansk también informaron de actividad con drones el domingo por la tarde, según The Associated Press, pero no dieron más detalles.

El ataque se produjo tras una noche de bombardeos, en la que Rusia lanzó 472 drones, según informó la fuerza aérea ucraniana. Horas antes el domingo, el ejército ucraniano informó que un ataque con misiles ruso contra una unidad de entrenamiento del ejército causó la muerte de al menos 12 militares ucranianos y heridas a 60.

Esta última escalada se produce justo un día antes de que Rusia y Ucrania se reúnan para una segunda ronda de conversaciones directas en Estambul.

Zelenskiy pareció confirmar la participación de Kiev el domingo, declarando en X que había "esbozado las tareas a corto plazo y definido nuestras posiciones antes de la reunión en Estambul el lunes".

"Primero, un alto el fuego total e incondicional. Segundo, la liberación de los prisioneros. Tercero, el regreso de los niños secuestrados", declaró.

El sábado por la noche, dos puentes se derrumbaron en regiones rusas fronterizas con Ucrania, causando la muerte de siete personas y decenas de heridos. Las autoridades rusas alegaron un sabotaje deliberado.

El primer derrumbe ocurrió la noche del sábado en Bryansk, impactando contra las vías del tren y descarrilando un tren que se aproximaba, según el gobernador Alexander Bogomaz.

"Desafortunadamente, hay siete fallecidos", publicó en Telegram, añadiendo posteriormente que 47 personas habían sido hospitalizadas.

Horas más tarde, en la región de Kursk, un puente ferroviario se derrumbó mientras un tren de mercancías lo cruzaba, según el gobernador interino Alexander Khinshtein.

NBC News no pudo verificar de forma independiente ninguno de los incidentes. Ucrania no ha hecho comentarios.