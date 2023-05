Advierten a los latinos sobre la glaucoma, condición silenciosa que puede causar ceguera

Mayo es el mes de la visión saludable, y las autoridades en EEUU dicen estar preocupadas porque miles de latinos están a punto de quedar ciegos y no lo saben.

Si te golpeas con muebles seguidamente, podría ser indicativo de que tu campo visual se está reduciendo, uno de los efectos del glaucoma, una condición que podría dejarte ciego permanentemente.

“El glaucoma es un incremento en la presión dentro del ojo. Esa presión daña al nervio óptico… el cable que conecta el ojo al cerebro. Al dañar el nervio óptico se puede perder la visión permanentemente”, explicó el Dr. Alberto Martínez, oftalmólogo y fundador de Visionary Eye Doctor. “El problema es que la gente puede tener glaucoma y no saben, porque esa presión no tiene ningún síntoma”.

De manera tajante, el Instituto Nacional del Ojo alerta a la comunidad latina sobre la condición que silenciosamente está dejando en la oscuridad a miles de personas.

“Estamos hablando [de] casi 8 de 10 hispanos con glaucoma que no saben que la tienen, por eso es muy importante un examen del ojo con dilatación", dijo el Dr. Michael Maldonado, oculista del Instituto Nacional del Ojo.

Con seguro de salud o sin él, es crucial revisar los ojos aún si tienes visión perfecta. El glaucoma no tiene cura y se presenta a cualquier edad.

“Puede ser causado por diabetes, por trauma, por inflamación, por cirugías de otra clase, varias razones”, dijo Martínez.

Sumado al glaucoma se encuentra la retinopatía diabética. Ambas condiciones son causantes de ceguera y los latinos tienen el doble de probabilidades de tenerlas.

“Los hispanos tienen más riesgo de tener estas condiciones de los ojos especialmente con la diabetes descontrolada y la presión arterial”, dijo Maldonado.

Para información sobre recursos disponibles, puedes visitar una página web del Instituto Nacional del Ojo: NEI.NIH.GOV/MesDeLaVisiónSaludable.

Para una persona que no cuenta con cobertura médica, una revisión de ojos quizás no sea su prioridad, pero recuerda, el costo de no examinarte podría ser mucho más grande.