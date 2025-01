Aumentan los casos de gripe en EEUU, según los CDC

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) publicaron el viernes algunos datos nuevos sobre la gripe, a pesar de que el gobierno del presidente Donald Trump suspendió casi todas las comunicaciones científicas provenientes de las agencias de salud federales.

La información no fue publicada como lo hacen habitualmente los CDC, en un desglose semanal de la actividad de la gripe llamado FluView, sino que fue agregada a una sección que se centra en las enfermedades respiratorias en general.

Las tendencias muestran que la actividad de la gripe sigue siendo alta y está aumentando en muchas áreas del país, con aumentos en la detección del virus en muestras de aguas residuales, la cantidad de pruebas positivas y las visitas a la sala de emergencias relacionadas con la enfermedad.

A partir de la semana que finalizó el 18 de enero, el porcentaje de pruebas que dieron positivo para la gripe fue del 25%, frente al 19% de la anterior.

Los servicios de urgencias también están viendo un número cada vez mayor de personas enfermas de gripe, especialmente bebés, niños mayores y adolescentes. Del total de visitas a urgencias, el 5.2% fueron por gripe y estuvieron cerca de alcanzar el aumento que los hospitales vieron antes de las vacaciones de invierno.

Los hospitales dependen de la actualización semanal de los CDC para prepararse para lo que se les viene encima, especialmente porque la gripe es notoriamente impredecible.

"Observamos datos como estos para ver qué recursos adicionales podríamos necesitar", como enfermeras adicionales o camas de aislamiento, dijo el Dr. Aaron Glatt, jefe de enfermedades infecciosas en Mount Sinai South Nassau en Nueva York. "Nos da una cierta idea de lo que sucederá", agregó.

La información sobre la gripe publicada el viernes no proporcionó el nivel de detalle que normalmente se encuentra en el FluView semanal, como detalles sobre las cepas del virus y si los medicamentos antivirales aún pueden tratarlas.

Y no proporcionó una manera fácil de comparar las tasas de propagación de la gripe en diferentes áreas.

"Las enfermedades contagiosas pueden propagarse rápidamente de repente", indicó Leighton Ku, director del Centro de Investigación de Políticas de Salud de la Universidad George Washington. "Puede ser una situación en la que la gripe está disminuyendo en una jurisdicción mientras se acelera en otra", apuntó.

El informe FluView también suele incluir información sobre la propagación del virus H5N1, o gripe aviar. En ausencia de este informe, los CDC optaron por actualizar su página sobre el brote de gripe aviar en curso. No se registraron nuevos casos en humanos, a pesar de que el número de aves silvestres enfermas con el virus aumentó.

El Dr. Robert Murphy, director ejecutivo del Instituto Robert J. Havey para la Salud Global de la Universidad Northwestern, dijo que es crucial que los CDC y otras agencias federales de salud tengan la libertad de informar sobre el brote de gripe aviar, que se está extendiendo rápidamente.

"Está cambiando literalmente cada hora. ¿Se supone que debemos olvidarnos de eso?", indicó.

Representantes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) y de los CDC no respondieron a preguntas directas sobre la disponibilidad del FluView semanal, pero repitieron una declaración anterior en respuesta.

"El HHS ha emitido una pausa en las comunicaciones masivas y las apariciones públicas que no estén directamente relacionadas con emergencias o sean críticas para preservar la salud", se lee en la declaración. "Hay excepciones para los anuncios que las divisiones del HHS consideran que son fundamentales para la misión, pero se realizarán caso por caso", agrega.

Un memorando enviado al personal de los CDC a principios de esta semana sugería que la pausa continuaría hasta el 1 de febrero.

El hecho de que los CDC no publicaran su informe habitual sobre la gripe el viernes no debería ser motivo de gran alarma, según los expertos. Y no es inédito que el FluView se haya retrasado. Anteriormente se publicó después de la hora programada debido al día de luto nacional por el expresidente Jimmy Carter.

"Un dato en un flujo de datos enorme probablemente no sea el fin del mundo. Sin embargo, me preocupa que esto continúe. Necesitamos saber si estamos subiendo o bajando", expresó Glatt.

Este artículo se publicó originalmente en NBC News.