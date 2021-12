Tienen un ‘truco’: lo que debes saber de las píldoras contra el COVID-19

Los pacientes recién infectados con COVID-19 tienen dos nuevas opciones de tratamiento que se pueden tomar en casa.

Pero esa conveniencia viene con una especie de 'truco': las píldoras deben tomarse lo antes posible una vez que aparezcan los síntomas.

Los reguladores estadounidenses autorizaron la semana pasada la píldora de Pfizer, Paxlovid, y el molnupiravir, del laboratorio Merck. En pacientes de alto riesgo, se demostró que ambas reducen las posibilidades de hospitalización o muerte por COVID-19, aunque el de Pfizer fue mucho más efectivo.

¿QUIÉNES DEBEN TOMAR ESTAS PÍLDORAS?

Las píldoras antivirales no son para todos los que obtienen un resultado positivo. Están destinadas para personas con COVID-19 con síntomas leves, moderados o que tienen más probabilidades de enfermarse gravemente. Eso incluye a las personas mayores y con otras afecciones de salud como enfermedades cardíacas, cáncer o diabetes que las hacen más vulnerables.

Ambas píldoras pueden tomarlas adultos, mientras que Paxlovid está autorizado para niños de 12 años o más.

El molnupiravir de Merck no está autorizado para niños porque podría interferir con el crecimiento óseo. Tampoco se recomienda para mujeres embarazadas debido a la posibilidad de defectos de nacimiento.

La píldora de Pfizer no se recomienda para pacientes con problemas graves de riñón o hígado. También puede que no sea la mejor opción para algunos porque puede interactuar con otras medicinas que está tomando un paciente. Las píldoras antivirales no están autorizadas para personas hospitalizadas con COVID-19.

¿EN QUÉ MOMENTO DEBEN EMPEZAR A TOMARSE?

La píldora debe tomarse lo antes posible, dentro de los cinco días posteriores al inicio de los síntomas. Tos, dolor de cabeza, fiebre, pérdida del gusto o del olfato y dolores musculares y corporales se encuentran entre los signos más comunes del coronavirus.

El Dr. Cameron Wolfe, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital de la Universidad de Duke, aconseja hacerse una prueba tan pronto como tenga síntomas de COVID-19.

"Si espera hasta que sentirse fatigado, ya ha perdido en gran medida la ventana en la que estos medicamentos serán útiles", dijo Wolfe.

¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR LAS PÍLDORAS?

Primero necesitará una prescripción de un médico u otro trabajador de la salud autorizado. El tratamiento dura cinco días.

El gobierno de los EEUU está comprando las píldoras de Merck y Pfizer y las proporciona de forma gratuita, pero los suministros serán inicialmente limitados. Estarán disponibles en farmacias, centros de salud comunitarios y otros lugares. E

Algunos farmacéuticos pueden administrar una prueba rápida de COVID-19 y recetar las píldoras en una sola visita. Ya lo hacen en muchos estados para la gripe o la faringitis estreptocócica.

¿FUNCIONAN CONTRA LA VARIANTE ÓMICRON?

Se espera que las píldoras sean efectivas contra Ómicron porque no se dirigen a la proteína de pico donde residen la mayoría de las mutaciones preocupantes de la variante. Las dos píldoras actúan de diferentes formas para evitar que el virus se reproduzca.

¿HAY OTRAS OPCIONES PARA PACIENTES CON COVID-19?

Sí, pero no son tan fáciles de usar como una pastilla: se administran por vía intravenosa o inyectable, generalmente en un hospital o clínica.

Tres medicamentos proporcionan anticuerpos que combaten los virus, aunque las pruebas de laboratorio sugieren que los dos no son efectivos contra el omicron. El fármaco de anticuerpos de la farmacéutica británica GlaxoSmithKline parece funcionar, y los funcionarios dicen que están trabajando para aumentar el suministro del remdesivir, el único medicamento antiviral aprobado en los EEUU para personas hospitalizadas por COVID-19.