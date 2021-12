Un vistazo a los medicamentos, tratamientos o terapias contra el COVID-19 en EEUU, y cómo se usan

WASHINGTON - Estados Unidos agregó recientemente dos nuevas armas a su pequeño arsenal contra el coronavirus: píldoras que los pacientes pueden tomar en casa para tratar el COVID-19.

Los medicamentos de Pfizer y Merck se unen a un puñado de otras terapias que han demostrado mitigar los peores efectos del virus. Pero cada tratamiento tiene diferentes ventajas y tiende a funcionar mejor para ciertos tipos de pacientes en diferentes etapas de la enfermedad.

Aquí hay un vistazo a los medicamentos contra el COVID-19 actuales y cómo se usan:

PÍLDORAS

Las píldoras recetadas son las primeras terapias contra el COVID-19 que no requieren infusiones o inyecciones administradas por profesionales de la salud.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el Paxlovid de Pfizer el miércoles y el molnupiravir de Merck el jueves.

El medicamento de Merck es para adultos con una prueba de COVID-19 positiva, síntomas tempranos y que enfrentan los mayores riesgos de hospitalización. Pfizer's es para cualquier persona mayor de 12 años que también se enfrenta a los mayores riesgos de hospitalización.

Es probable que el fármaco de Pfizer se convierta en el tratamiento de primera elección contra el virus, debido a sus beneficios superiores y sus efectos secundarios más leves. El molnupiravir conlleva una advertencia contra su uso durante el embarazo y la posibilidad de causar defectos de nacimiento. La FDA también dijo que el molnupiravir debe considerarse solo cuando otros tratamientos no están disponibles o son inapropiados para un paciente.

Ambos tratamientos deben iniciarse poco después de que se desarrollen los síntomas, lo que significa que los pacientes deben hacerse la prueba y el diagnóstico rápidamente.

Los expertos predicen que las píldoras antivirales eventualmente podrían usarse en combinación para combatir el COVID-19, similar a los medicamentos contra el VIH.

FÁRMACOS CON ANTICUERPOS

Durante más de un año, los medicamentos con anticuerpos han sido el tratamiento de primera elección para los pacientes con síntomas tempranos de COVID-19 que aún no requieren hospitalización.

Tres de esos medicamentos están autorizados como tratamientos en EEUU, y se ha demostrado que reducen el riesgo de hospitalización y muerte en un 70% o más cuando se administran dentro de los 10 días posteriores a los síntomas. Se usan principalmente para adultos de alto riesgo con síntomas tempranos de COVID-19, pero también se usan ocasionalmente para tratar de bloquear la infección en personas que son altamente vulnerables al virus.

Pero la variante Ómicron está apagando el entusiasmo por ellos. Los fabricantes de medicamentos Regeneron y Eli Lilly advirtieron recientemente que las pruebas de laboratorio sugieren que sus terapias con anticuerpos serán mucho menos potentes contra el Ómicron, que contiene docenas de mutaciones que dificultan que los tratamientos ataquen el virus.

La tercera opción, de la farmacéutica británica GlaxoSmithKline, parece ser la mejor posicionada para luchar contra el Ómicron, pero no está ampliamente disponible en EEUU.

Los medicamentos tienen varias limitaciones: tienen que ser infundidos o inyectados por un trabajador de la salud y son costosos y complicados de fabricar.

TRATAMIENTOS EN HOSPITALES

Remdesivir, una infusión antiviral, sigue siendo el único fármaco para pacientes hospitalizados que se dirige específicamente al coronavirus.

Se utiliza para pacientes que necesitan oxígeno adicional pero no necesitan respiradores. En esos casos, se ha demostrado que reduce los tiempos de recuperación en varios días. Pero el medicamento ha perdido el favor de muchos médicos porque no se ha demostrado que mejore la supervivencia. Y la Organización Mundial de la Salud no lo recomienda, dado su costo y la falta de un beneficio claro.

Se ha demostrado que los esteroides, un elemento básico de la atención de emergencia, aumentan la supervivencia en pacientes hospitalizados con COVID-19 al mitigar la inflamación y otras reacciones del sistema inmunológico, que provocan los peores efectos de la enfermedad en etapas posteriores.

Los reguladores de EEUU también autorizaron la administración de transfusiones de plasma sanguíneo a personas recién infectadas de personas que se han recuperado del COVID-19. Pero hay poca evidencia de que reduzca significativamente la enfermedad y la muerte.

Un panel de expertos de EEUU concluyó que la evidencia es insuficiente para muchas personas y que no se recomienda para pacientes hospitalizados sin inmunidad deteriorada. Y la OMS recomendó recientemente que no se siguiera usando.