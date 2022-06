“Uso oxígeno las 24 horas”: exenfermero sufre las secuelas del COVID-19 un año y medio después de contagiarse

SAN DIEGO - Después de un año y medio, el exenfermero Daniel “Danny” Plata sigue su lucha contra las secuelas del COVID-19 que casi le arrebató la vida.

Él ahora pide ayuda para solventar sus gastos médicos y tiene una advertencia para aquellos que no les importa el alza en contagios que se ha registrado en la zona de San Diego.

Me siento mejor que hace un año, pero todavía no estoy al 100%, todavía uso oxígeno las 24 horas, tengo que dormir con una máquina para mantener mis pulmones abiertos, mi recuperación tiene un camino largo Exenfermero que sufre secuelas del COVID-19

Plata es un exenfermero del Sharp Chula Vista Medical Center, que en abril de 2021 salió del hospital tras 41 días internado.

A simple vista, su recuperación física es notable, pero hay otros trastornos no tan visibles.

“Todavía tengo dolor, tengo unos problemas psicológicos, me diagnosticaron con PTSD (trastorno de estrés postraumático) y ansiedad”, señaló el sobreviviente.

Él se contagió tras supuestamente brindar primeros auxilios a un paciente, aunque estaba inmunizado con dos vacunas.

“Parte de lo que me salvó fueron los doctores y enfermeros y el que tenía la vacuna”, afirmó Plata.

Justamente por esos trabajadores esenciales es que pide que la gente no baje la guardia.

“A lo mejor nada te pasa a ti, pero a lo mejor puedes infectar a un enfermero y luego a sus familias”, añadió el exenfermero.

A largo plazo, esta experiencia con el coronavirus le quitó la oportunidad de trabajar, por lo que pide la ayuda del público.

“Es normalmente algo que no me gusta hacer, no me siento cómodo haciéndolo, normalmente soy yo del otro lado, ayudando a gente, pero necesito ayuda económicamente”, dijo.

Sus excompañeros hacen campañas caritativas para apoyarlo económicamente mientras él trata de regresar a la vida normal y así disfrutar de fechas como el Día del Padre.

“El año pasado no fue muy feliz, estuve en mi casa con oxígeno, esta vez voy a salir a comer con mis hijos, obviamente estoy más móvil que el año pasado”, dijo el padre de dos.

El amor a su familia y amistades es lo que lo mantiene en la lucha, y pidió que las personas con dificultades por el COVID-19, hagan lo mismo.

“El camino es difícil, más difícil de lo que pueden creer, pero es posible sobrevivir esto al final del día, todo se puede hacer, nada más hay que seguir tratando, no perder las esperanzas”, señaló Plata.

Los doctores del hombre siguen monitoreando el rendimiento de sus pulmones, y de no mejorarse en unos años, puede que necesite un trasplante de ese órgano. Y él está dispuesto a someterse a ese procedimiento con tal de tener más tiempo para disfrutar a sus hijos.