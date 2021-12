¿Debes cancelar tus vacaciones por el COVID-19? Expertos dan tips para que disfrutes con seguridad

NUEVA YORK - Las variantes Delta y Ómicron del coronavirus están tratando de estropear el espíritu navideño, pero todavía hay formas de disfrutar las festividades.

La propagación explosiva de la variante Ómicron está haciendo que muchos se pregunten si deberían cancelar sus planes de vacaciones. Se espera que la mutación Ómicron supere a la variante delta en Estados Unidos en unas semanas.

Los expertos en salud saben que las personas necesitan pasar tiempo juntas, por lo que ofrecen consejos. Por encima de todo, vacunarse sigue siendo la mejor defensa y recibir una inyección de refuerzo aumenta aún más la protección.

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, se saltó la reunión durante las vacaciones el año pasado con sus tres hijas adultas. Pero este año, Fauci, su esposa y sus hijas están todos vacunados con refuerzos, y planean pasar las vacaciones juntos, incluso viendo a algunos amigos que también están vacunados y estimulados.

"Podemos sentirnos seguros", dijo Fauci esta semana en "Nightly News" de NBC. "Nada está 100% libre de riesgos".

Un vistazo a las estrategias para disfrutar de las vacaciones de la forma más segura posible:

¿ES SEGURO ASISTIR A UNA FIESTA DE VACACIONES?

Depende. Las fiestas grandes no son tan seguras como las pequeñas. Las fiestas en el interior no son tan seguras como las reuniones al aire libre.

En una gran fiesta en el interior, una persona sin una mascarilla puede resultar en muchas personas infectadas, dijo la Dra. Celine Gounder de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

“Algunos de estos se están convirtiendo en eventos de super difusores”, dijo Gounder.

Mientras, los casos de COVID-19 en el país van en aumento.

Incluso si todo el mundo está vacunado y reforzado, pueden ocurrir infecciones eruptivas, incluso con Ómicron, que ha demostrado la capacidad de eludir la protección de la vacunación en las pruebas de laboratorio.

Y no cuente con los síntomas para saber quién es portador del virus, dijo el Dr. Jeff Duchin, oficial de salud en Seattle y el condado de King.

“La mitad o más de las infecciones se transmiten de las personas antes de que presenten síntomas, por lo que la detección de síntomas sigue siendo importante, pero no identifica a todas las personas que pueden transmitir COVID-19”, dijo Duchin.

Mascarillas, abrir ventanas, hacer funcionar un purificador de aire con filtro HEPA son estrategias recomendadas por expertos en salud para reuniones durante las vacaciones.

¿QUÉ PASA CON LOS KITS DE PRUEBA EN CASA?

Los kits de prueba caseros pueden agregar una capa de seguridad al proporcionar resultados sobre el terreno. Las pruebas no son tan precisas como las pruebas de PCR que se realizan en los hospitales y en los sitios de prueba. Pero tienen la ventaja de dar resultados en minutos en lugar de días.

En algunos lugares, la demanda de pruebas es alta, las pruebas rápidas son difíciles de encontrar y las esperas en los centros de pruebas son largas.

Si está buscando un kit de prueba casero, consúltelo en línea y en farmacias. Una caja con dos pruebas suele costar alrededor de $25. Si tiene seguro médico, guarde su recibo. Es posible que pueda obtener un reembolso por el costo el próximo año, aunque no está claro si las nuevas reglas al respecto serán retroactivas.

Los residentes de algunas partes de EEUU pueden recibir kits de prueba caseros gratuitos a través de un esfuerzo de salud pública llamado ¡Di que sí! Prueba COVID.

“Ha sido un programa fenomenal”, dijo Matt Schanz, administrador del Distrito de Salud Northeast Tri County en el estado noreste de Washington, donde los hogares pueden recibir hasta ocho pruebas.

“Somos gente social. Queremos reunirnos y tener momentos felices durante las vacaciones ”, dijo Schanz.

Algunos expertos en salud recomiendan hacerse la prueba dos veces: Realice una prueba tres días antes y el día de una reunión festiva.

“Entonces, si está reuniendo la víspera de Navidad, haga la prueba unos días antes y también en la víspera de Navidad”, dijo el Dr. Kiran Joshi, oficial médico senior del Departamento de Salud Pública del Condado de Cook en Illinois.

Sin embargo, la variante provocaría síntomas más leves.

¿QUÉ PASA CON LOS VIAJES?

Consulte las reglas de su país de destino si planea viajar al extranjero. Las naciones están agregando nuevas reglas en respuesta a Ómicron.

Las personas que viajan en avión deben tener mucho cuidado con el uso de mascarillas en aeropuertos abarrotados, dijo Fauci.

"Use su mascarilla todo el tiempo", dijo Fauci en un podcast del Wall Street Journal. "Se requerirá que use una mascarilla cuando esté en el avión, pero no se descuide en el aeropuerto con todas las multitudes que están en el aeropuerto y quítese la máscara".

¿HAY ALGUNA BUENA NOTICIA?

Los niños a menudo contraen virus en la escuela y hay alguna evidencia con la gripe de que las vacaciones escolares pueden retrasar la propagación. Entonces, podría ser una suerte que Ómicron esté emergiendo durante las vacaciones, dijo la experta en virus Elodie Ghedin del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

"Pasar las vacaciones en las que los niños se quedan en casa y no van a la escuela es realmente algo bueno", dijo Ghedin. “Si esto hubiera ocurrido en el otoño, probablemente hubiera sido peor con la transmisión. Ese es el único lado positivo de las vacaciones ".