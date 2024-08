California: adolescente contrajo la temida fiebre del Valle y su vida cambió para siempre

KING CITY, California - Hace cuatro años, Ashley Arreola fue diagnosticada con la fiebre del Valle, una enfermedad que infecta a casi 20,000 personas en el país anualmente y de las cuales menos del 30% desarrolla complicaciones. La adolescente, en ese entonces de 15 años, fue una de esas personas.

"En el 2020 me pegó la fiebre del Valle, me causó muchas cosas, me quedaba paralizada, me dieron derrames cerebrales y me dio depresión", explicó la joven, que ahora tiene 19 años.

La doctora Trinidad Solís, del Departamento de Salud del Condado de Fresno, explica que "la fiebre del Valle es una enfermedad causada por un hongo que vive en la tierra, muy común en California, principalmente en el Valle de San Joaquín y la costa central del estado".

"Las personas se enferman con este hongo cuando la tierra se remueve debido a los fuertes vientos o por trabajos donde se escarba la tierra", agregó. Cuando eso ocurre, el hongo que se propaga por el aire puede ser inhalado por las personas y entrar a los pulmones.

Ashley y su madre, Rosario, visitaron varios médicos en el centro de California, quienes dijeron que sus síntomas se trataban de influenza, antes de conocer el verdadero diagnóstico.

Ashley tenía tos, fiebre alta y desmayos, según recuerda su madre. La mujer además cuenta que llevó a su hija cinco veces a la sala de emergencias y "siempre era lo mismo". Lamenta que si el diagnóstico no hubiera sido tardío, quizás el efecto y daño que hizo el hongo en el sistema nervioso de Ashley "no hubiera sido tanto".

Autoridades locales y estatales han estado trabajado en campañas informativas durante los últimos años para crear conciencia sobre la fiebre del Valle. De hecho, agosto es el mes de concientización de esta enfermedad, precisamente en un año donde los casos en California han crecido alrededor del 60% respecto de 2023.

"Lo que hemos notado es que este hongo crece más cuando hay lluvias y luego se pone seco en el verano. Por eso hemos visto más casos durante el último año, porque hemos visto más lluvias en el estado", explicó Solís.

Durante el 2023, 9,280 personas se infectaron con esta enfermedad en California. En el 2024 ya se habían reportado 5,370 casos, lo que representa más de un 60% respecto de los informados en el mismo período del año pasado.

Recientemente, cerca de Bakersfield y tras la realización de un festival de música al aire libre, se produjo un brote de fiebre del Valle. Al menos cinco casos han sido identificados y asociados a ese evento, informó el Departamento de Salud de California recientemente.

Ashley, que ya lleva cuatro años con la enfermedad, reconoce que lo que más extraña es correr. "Yo era la mejor corriendo", dijo con una sonrisa de nostalgia.

Actualmente, Ashley debe vivir con una válvula en el cerebro que le permite drenar líquido cefalorraquídeo y evitar otras complicaciones a su salud.

Rosario admite que la situación ha sido una pesadilla y está agotada. Sin embargo, agradece tener a su hija con vida. "Lo positivo de todo esto es tenerla con vida. Nunca cuestioné a Dios de por qué a mí, por qué a nosotros, ya que de verdad no quisiera que nadie pasara por lo que nosotros estamos pasando", expresó.

LOS SÍNTOMAS DE LA FIEBRE DEL VALLE

Quien inhale el hongo y desarrolle la fiebre del Valle, probablemente tendrá síntomas respiratorios o neumonía, pues suele afectar los pulmones.

Los síntomas más comunes incluyen agotamiento, tos, dificultad para respirar, fiebre, sudoración nocturna, dolor muscular o en las articulaciones, dolor en el pecho, pérdida de peso, dolor de cabeza y sarpullido.

Como toda enfermedad infecciosa, el contagio sucede en el ambiente por la transmisión de microorganismos que se cuelan en el cuerpo humano, afectando su normal funcionamiento.

Solís afirma que, en general, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, los diabéticos y las personas con el sistema inmunológico comprometido podrían tener complicaciones, e incluso morir.

Durante la última década han muerto unas 200 personas por año debido a la infección. Los estados más afectados son California, Arizona y Nevada.

CÓMO PREVENIR LA FIEBRE DEL VALLE

"No hay vacuna para la fiebre del valle, tampoco una pastilla", aseguró el doctor Ralph García-Pacheco, del Instituto Valley Fever del hospital Kern Medical. "Entonces lo que queda es evitar la exposición al hongo", advirtió.

Para Solís, la mejor manera de prevenir esa exposición es usando la mascarilla N-95, que ofrece la mayor protección para los trabajadores del campo, de la construcción y todos los que están operando al aire libre. "Si están afuera o escarbando la tierra, les avisamos que se protejan con una mascarilla", recomendó.

Solís ofreció otras recomendaciones para días de fuertes vientos. "Que se queden en casa, mantengan puertas y ventanas cerradas. Si van a escarbar la tierra, se les aconseja mojarla primeramente para disminuir el riesgo de polvo en circulación", dijo.