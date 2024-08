Los CDC dicen que no hay planes de cerrar escuelas en caso de un brote de mpox

Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró mpox como una emergencia de salud global la semana pasada, los temores familiares de cierres de escuelas han rebotado en las redes sociales, tocando una fibra sensible en muchos estudiantes estadounidenses que recuerdan muy bien los cierres de COVID-19 de 2020.

“NO ME VOY A PERDER EL ÚLTIMO AÑO POR LA VIRUELA DEL MONO”, escribió una persona en el epígrafe de un video de TikTok con casi 1 millón de vistas.

En otro, se reproduce un remix de “Forever Young” mientras aparece el texto “2024: ‘¿Viste que cerraron algunas escuelas?’” en la pantalla. El video tiene más de 8 millones de vistas. “Juro que si es otro cierre, lloraré”, respondió alguien en los comentarios.

Los niños “han pasado por esto antes”, dijo la Dra. Michelle Taylor, directora y funcionaria de salud del Departamento de Salud del Condado de Shelby en Memphis, Tennessee. “No quieren volver a pasar por eso”.

Si bien el brote de mpox en África es preocupante, los funcionarios de salud federales insisten en que este virus es dramáticamente diferente del COVID-19 y es muy poco probable que provoque el cierre de escuelas.

“Esto no es como el COVID-19, donde no hay nada visible en alguien”, dijo Christina Hutson, jefa de la división de poxvirus y rabia en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Con mpox, dijo, “en realidad puedes ver las lesiones en alguien. A menos que lo toques directamente, no te vas a infectar”.

¿Cómo se propaga el mpox?

El mpox, anteriormente llamado viruela del mono, es un virus que causa fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares y heridas abiertas dolorosas en la piel. Si bien el COVID-19 es un virus respiratorio que se propaga por el aire, el mpox se transmite de persona a persona a través del contacto cercano de piel a piel con esas lesiones. A veces, las personas también pueden enfermarse después de tocar elementos contaminados, como prendas de vestir o ropa de cama.

“Lo que daba miedo del COVID-19 era que se podía propagar de forma asintomática”, dijo el Dr. Paul Offit, pediatra y experto en enfermedades infecciosas del Hospital Infantil de Filadelfia. “Eso no es cierto en el caso del mpox”.

Existen varias versiones del mpox, llamadas clados. En 2022, el clado II se propagó a nivel mundial, principalmente entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Si bien esos casos todavía circulan en niveles bajos en los Estados Unidos, han disminuido significativamente.

El clado I representa la última cepa del mpox que está impulsando el brote en partes de África. Ha alarmado a los funcionarios de salud porque es una forma más grave y mortal del virus.

¿Dónde se está propagando el mpox?

Hasta ahora, casi todos los casos de clado I se han limitado a países africanos, en particular la República Democrática del Congo o la RDC.

Solo un país fuera de África, Suecia, ha confirmado un caso de clado I mpox. No se han detectado casos de clado I mpox en los EEUU.

Los estudios de modelado de los CDC sobre el clado I mpox han sugerido que es poco probable que haya una propagación incluso dentro de los hogares en los EEUU.

“La situación de vida en la RDC para la mayor parte del país es bastante diferente a la de los EEUU”, dijo Hutson. “Se trata de casas realmente pequeñas con muchos ocupantes diferentes, por lo que es realmente difícil aislar a alguien infectado”.

¿Se cerrarán las escuelas si el clado I mpox se propaga en los EEUU?



La respuesta en este momento es “absolutamente no”, dijo el Dr. Carlos del Río, profesor de medicina y experto en enfermedades infecciosas en la Universidad Emory en Atlanta. Del Río fue uno de los primeros en abogar por medidas drásticas en las escuelas, incluidos cierres, en 2020, cuando el coronavirus se propagó.

“El enfoque de este virus”, dijo sobre el mpox, “es muy diferente”.

Eso se debe a que los expertos saben mucho más sobre el mpox de lo que sabían sobre el COVID-19 a principios de 2020, cuando el coronavirus era nuevo para la ciencia. El mpox, por otro lado, ha sido estudiado durante décadas.

“No se transmite por el aire”, dijo Taylor, y agregó que no hay evidencia de que el virus mpox esté mutando o propagándose de una manera que provoque el cierre de las escuelas. “Basándome en la ciencia, simplemente no creo que eso vaya a suceder”.