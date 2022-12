CATAR - Tras la inesperada muerte del legendario periodista deportivo estadounidense Grant Wahl, su esposa reveló que su fallecimiento se habría debido a un aneurisma aórtico, el cual no había sido diagnosticado previamente.

Wahl, un periodista estadounidense de 49 años que ayudó a aumentar la popularidad del fútbol en los Estados Unidos, falleció el viernes, mientras cubría la Copa del Mundo de 2022 en Catar, informó su esposa, la Dra. Celine Gounder en un comunicado.

Según Gounder, Wahl murió debido a un aneurisma aórtico, el cual le comenzó a causar problemas respiratorios días antes del partido de EEUU contra Holanda en diciembre tres.

"Mi cuerpo finalmente se venció", escribió Wahl en su blog deportivo el cinco de diciembre. "Lo que había sido un resfriado luego se convirtió en algo más severo que me provocó presión e incomodidad en el pecho", añadió.

Sin embargo, tras ser tratado, Wahl resaltó que comenzó a recuperarse. No obstante, días después, cuando se reclinó en su asiento en el Estadio Lusail de Qatar y se desplomó y días después, falleció en el hospital.

"Ninguna cantidad de primeros auxilios lo habría salvado", escribió Gounder. “Su muerte no estuvo relacionada con el coronavirus y no estuvo relacionada con el estado de vacunación. No hubo nada fuera de lugar ni ambiguo sobre su muerte”, concluyó.

¿Qué es un aneurisma aórtico?

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), un aneurisma aórtico es un bulto en forma de globo en la aorta, una arteria grande que transporta sangre desde el corazón a través del tórax y el torso.

Los CDC añaden que los supuestos bultos suelen crecer con el tiempo, lo que aveces puede generar dolores internos y hasta provocar hemorragia internas potencialmente mortales.

Si bien los aneurismas pueden desarrollarse en cualquier lugar a lo largo de la aorta, los CDC explican que la mayoría ocurren en el área del tórax y el abdomen, donde tienden a crecer lentamente y, por lo tanto, son difíciles de detectar.

¿Qué causa un aneurisma aórtico?

Según The Texas Heart Institute, una organización independiente sin fines de lucro centrada en investigación cardiovascular, los aneurismas aórticos pueden ser producto de cualquier afección que debilite las paredes de las arterias. La presión arterial alta y fumar también pueden aumentar su desarrollo.

Otras condiciones que pueden causar aneurismas aórticos incluyen la acumulación de placa en las arterias, lesiones que provoquen desgarros a lo largo de las paredes arteriales y condiciones genéticas como el síndrome de Loeys-Dietz o el síndrome de Turner.

¿Cuáles son los síntomas de un aneurisma aórtico?

El Texas Heart Institute explica que los aneurismas aórticos pueden causar dificultad para respirar, voz ronca o áspera, dolor de espalda o dolor en el hombro izquierdo o entre los omóplatos.

Mientras tanto, un aneurisma aórtico en el área del estómago puede causar dolor o sensibilidad, malestar estomacal o falta de apetito.

Los síntomas de los aneurismas son muy similares a los de un paro cardiáco, por lo que por lo general se recomienda solicitar atención médica si desarrollas estos indicios.

¿Cómo se prevenienen los aneurismas aórticos?

Para prevenir un aneurisma aórtico o evitar que uno empeore, la Mayo Clinic aconseja a las personas hacer ejercicio, comer sano, no fumar y mantener el colesterol y la presión arterial bajo control.

El Grupo de trabajo de servicios preventivos de EEUU aconseja a los hombres entre 65 y 75 años que hayan fumado alguna vez que se hagan una ecografía para detectar aneurismas aórticos abdominales, incluso si no tienen síntomas.

¿Cómo se tratan los aneurismas aórticos?

El tratamiento depende del tamaño y la ubicación de su aneurisma y de su salud en general, según explica The Texas Institute.

Los aneurismas aórticos en la parte superior del tórax (la aorta ascendente) generalmente se operan de inmediato, mientras que los aneurismas en la parte inferior del tórax o debajo del estómago pueden no ser tan peligrosos para la vida.

Tras ser identificados, los aneurismas son observados durante períodos variables, según su tamaño. Si alcanzan unos 5 cm (casi 2″) de diámetro, crecen o comienzan a causar síntomas, es posible que debas someterte a una cirugía para evitar que el aneurisma explote.

¿Cuál es la diferencia entre un aneurisma aórtico y un infarto?

Los aneurismas aórticos y los ataques cardíacos tienen síntomas similares, como dolor intenso en el pecho, la espalda o el abdomen, dificultad para respirar, dolor en los brazos o las piernas y debilidad o sudoración abundante, por lo que es importante hacerse un chequeo si estos síntomas surgen.

Las disecciones aórticas son potencialmente mortales y deben tratarse de manera urgente. Si usted o alguien con quien está tiene estos síntomas, llame al 911 inmediatamente. Incluso si no se trata de una disección aórtica, podría ser un ataque cardíaco, un derrame cerebral u otros problemas de salud graves, dice SecondsCount, una organización profesional de cardiólogos y médicos que diagnostican y tratan enfermedades cardiovasculares.

Según los CDC, las disecciones fueron la causa de 9,904 muertes en 2019. Los antecedentes de tabaquismo en promedio representan aproximadamente el 75 % de todos los aneurismas de la aorta abdominal.