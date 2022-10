‘Sin importar su habilidad de pagar’: programa ayuda a pacientes de escasos recursos con cáncer de seno

Un programa ha sido implementado en el DMV para ayudar a personas de escasos recursos que han sido diagnosticadas con cáncer del seno, una enfermedad que se estima cobre la vida de más de 40,000 mujeres en EEUU en el 2022.

Octubre es el mes de concientización sobre este cáncer, y expertos dicen que la prevención temprana es crucial, como lo es el saber qué recursos hay disponibles aún para personas que no tienen cobertura médica.

Decidida a conquistar el sueño americano, Belsy Juarez dejó su natal Guatemala embarazada de 8 meses y dispuesta a enfrentar lo que fuese para salir adelante. Lo que no esperaba es que a sus 29 años, el cáncer de seno amenazara con arrebatarle todo.

Desesperada, buscó ayuda en las clínicas del Mary’s Center y la encontró.

“Yo no tenía seguro. Gracias a Dios porque en ese momento yo no tenía recursos para hacerme esos exámenes tan costosos y también con el transporte era muy caro porque me quedaba muy lejos yo no manejo”, dijo Juarez.

Gracias a la alianza perfecta entre este centro médico y organizaciones locales incluyendo la Fundación BREM, que por más de 10 años ha servido a miles de mujeres en su lucha independientemente de contar con un seguro médico u estatus migratorio, miles de personas reciben la asistencia necesaria.

“Trabajamos para asegurarnos de que cada mujer, cada persona recibe los exámenes de detección temprana y servicios diagnósticos sin importar su habilidad de pagar”, dijo Claire Dougherty, la CEO de la fundación.

Asegura se enfocan en brindar en brindar exámenes de detección temprana y diagnósticos educación,

A través de sus navegadores, el Mary’s Center conecta a sus pacientes con las diferentes ayudas disponibles, desde los proveedores de tratamientos médicos y hasta ayuda psicológica. Cada caso es diferente y requiere diferentes servicios.

“Varias citas vienen al mismo tiempo y los pacientes se encuentran en que deben de pedir permiso del trabajo o a veces el trabajo no es flexible con ellas, entonces muchos pacientes pueden perder el trabajo y algunas no trabajan”, dijo Ana Álvarez, la navegadora de pacientes en Mary’s Center. “Por eso es muy importante estos programas que ayudan a los pacientes”.

Ellos también se encargan de proveer transporte gracias al programa “Wheels for Women”, una alianza con la compañía de viajes compartidos, Lyft, a un bajo costo o sin cargo alguno.Para obtener esta ayuda puede visitar la página web MarysCenter.org