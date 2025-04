Salvadoreña que recibió al Papa al llegar a DC en 2015 revela detalles de su encuentro

Una joven hispana fue una de las cuatro estudiantes seleccionadas para recibir al Papa Francisco cuando visitó Washington DC en el 2015.

Jocelyn Aquino, originaria de Maryland, tenía 12 años cuando ocurrió el encuentro.

“Estar con el Papa fue una alegría grande, fue una bendición. Poder darle la bienvenida en español y hablarle y saber que yo era la primera, eso fue bien bonito", afirmó Aquino.

La joven, que vivía en Silver Spring, indicó que inicialmente tenía un boleto para ver al Papa de cerca, pero su madre lo regaló a un niño con necesidades especiales.

Sus padres no le dijeron nada hasta el mismo día, pero Aquino había sido elegida para recibir al pontífice, entre cientos de estudiantes.

“Recuerdo que mi mamá me estaba planchando el uniforme esa mañana, me hizo el pelo, todo eso, yo no sabía”, contó.

Pero Aquino ya no es una niña. La joven estudia bioquímica y nutrición con la meta de convertirse en cirujana. Este 2025 se gradúa con un bachillerato de la Universidad de Miami, donde reside, y desde el estado del sol recuerda con mucho fervor ese momento.

“Yo sabía en ese momento que era una gran bendición, pero ahora que he madurado y crecido, de verdad sé la magnitud de lo que pasó. Fue un honor estar ahí. Yo quiero seguir creciendo en la confianza de Dios”, finalizó la joven.

Por último, Aquino enfatizó que siempre recordará al Papa Francisco como una persona humilde, bondadosa, que durante su tiempo en este mundo buscó asemejarse a la imagen de Dios.