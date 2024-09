Falla cibernética afecta a MoneyGram, dejando a clientes sin la posibilidad de transferir dinero

Los clientes que utilizan MoneyGram, una empresa estadounidense de pagos y transferencias de dinero interestatales e internacionales, no pueden acceder al servicio debido a un "problema de ciberseguridad".

La compañía, con sede en Dallas, Texas, informó en un post en X de que recientemente habían identificado un problema de ciberseguridad que afectaba a ciertos de sus sistemas.

Tras identificar el problema, MoneyGram inició una investigación inmediata y ha desconectado sus sistemas, lo que ha afectado a la conectividad de la red, según informó la compañía. La empresa también declaró que está trabajando con expertos en ciberseguridad y con las autoridades para resolver el problema.

"Reconocemos la importancia y la urgencia de este asunto para nuestros clientes y socios. Estamos trabajando diligentemente para que nuestros sistemas vuelvan a estar en línea y reanudar las operaciones comerciales normales," dijo la empresa en su post.

MoneyGram is experiencing a network outage impacting connectivity to a number of our systems. We are working diligently to better understand the nature and scope of the issue. We recognize the importance and urgency of this matter to our customers.