Uno por uno: equipos deportivos que cambiaron de nombre sin cambiar de ciudad

El equipo de fútbol de Washington DC anunció oficialmente que un nuevo nombre acompañará el color borgoña y dorado el 2 de febrero. En menos de un mes, una nueva identidad futbolística se forjará en la capital de la nación.

Pero cuando WFT revele su nuevo nombre, no será el primer equipo deportivo profesional que lo haga sin cambiar de sede. Ni siquiera será el primer equipo deportivo de DC que lo haga.

Varios equipos de las principales ligas deportivas norteamericanas han decidido tomar caminos diferentes con sus mascotas por diversas razones. Recientemente, el equipo de Cleveland de la MLB cambió su nombre de los Indians a los Guardians. El nuevo nombre se hizo oficial el 19 de noviembre del 2021, por lo que su primer partido como Guardianes tendrá lugar el día de la inauguración del 2022.

Aquí hay otras franquicias que han cambiado de nombre en el pasado, pero que han permanecido en sus ciudades de sede:

1997: Washington Bullets --> Washington Wizards

El dueño de los Bullets/Wizards, Abe Pollin, decidió cambiar el nombre de su equipo en 1995 después de que el nombre se asociara con connotaciones violentas en medio del aumento de la delincuencia en Washington DC en esa época.

Pollin organizó un concurso para que los fans eligieran el nuevo nombre del equipo. Las opciones eran Wizards, Express, Stallions, Sea Dogs y Dragons. Finalmente ganó Wizards y el resto es historia.

1999: Tennessee Oilers --> Tennessee Titans

Cuando los Oilers se mudaron a Tennessee después de casi 40 años en Houston, Texas, mantuvieron el nombre de Oilers. Sin embargo, rápidamente cambiaron a los Titans después de dos temporadas y así ha sido desde entonces. En el primer año que utilizaron el nombre de Titans, Tennessee llegó al Super Bowl.

2006: Mighty Ducks of Anaheim --> Anaheim Ducks

No es un gran cambio, pero los Anaheim Ducks cambiaron completamente su imagen y ganaron una Copa Stanley justo después. No está mal, aunque todos extrañamos el icónico aspecto de los Mighty Ducks.

2008: Tampa Bay Devil Rays --> Tampa Bay Rays

En un intento de reinventarse, los Rays eliminaron la parte "Devil" de su nombre e inmediatamente ganaron un banderín. A finales de la década de 2000 no era un mal momento para hacer un cambio de marca.

2013: New Orleans Hornets --> New Orleans Pelicans

Bajo un nuevo dueño, los Hornets cambiaron su nombre por el de Pelicans al embarcarse en una nueva era liderada por Anthony Davis. También se liberó a nuestra siguiente franquicia para reclamar su nombre legítimo.

2014: Charlotte Bobcats --> Charlotte Hornets

Cuando los Hornets se mudaron a Nueva Orleans y Charlotte fundó otro equipo llamado Bobcats, no me pareció bien. Así que cuando los Pelicans cambiaron de marca, el nombre de los Hornets estaba en juego y Charlotte no perdió tiempo en recuperarlo.

2020: Washington Redskins --> Washington Football Team

Los Borgoña y Oro abandonaron oficialmente el controvertido nombre de "Redskins" en julio de 2020 tras la presión generalizada de activistas y patrocinadores. Después de 88 años con un solo nombre, el fútbol americano en DC cambió para siempre. Sin embargo, su primera temporada con el nuevo nombre fue buena, ya que Ron Rivera llevó al equipo a un título de la NFC Este.

2021: Cleveland Indians --> Cleveland Guardians

Tras más de un siglo como los Indians, el equipo de la MLB de Cleveland abandonó el nombre en diciembre de 2020. Cuando la temporada de béisbol profesional comience en 2022, los Guardianes saldrán al campo en Ohio. El último partido que el equipo jugó como los Indians fue bueno. Derrotaron a los Texas Rangers por 6-0 el 3 de octubre de 2021.

2022: Washington Football Team --> ???

Y aquí estamos. La organización anunciará su nuevo nombre el 2 de febrero de este año. Aunque no sabemos cuál será el nuevo nombre, sí sabemos con certeza que uno de los favoritos de los aficionados, los Wolves / Redwolves, está oficialmente eliminado. Se han sugerido otros apodos, como Redtails y Commanders, como posibilidades, pero no lo sabremos con seguridad hasta que llegue el día. No se ha anunciado ninguna lista definitiva. Sea cual sea el nuevo nombre, es probable que lo único que convenza a la base de aficionados sea ganar partidos.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Bijan Todd y Mike Deprisco para NBCSports.com Para más de NBC Sports entra aquí.