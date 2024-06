Posponen la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul

La pelea entre Mike Tyson y Jake Paul fue pospuesta luego que Tyson, de 57 años, presentara malestares a bordo de un vuelo el fin de semana pasado.

Tyson y Paul dijeron el viernes que anunciarán la nueva fecha del combate la próxima semana.

Estaban programados a enfrentarse el 20 de julio en Arlington, Texas.

Tyson presentó mareos y malestares a bordo del avión en el que viajaba desde Miami a Los Ángeles, el domingo, y su vuelo fue recibido por personal de apoyo para darle primeros auxilios.

El equipo del excampeón de los pesados atribuyó el episodio a un problema de úlceras.

“Durante una consulta de seguimiento con médicos profesionales el jueves sobre su brote de úlcera, la recomendación es que Mike Tyson haga un entrenamiento de mínimo a ligero durante las próximas semanas y luego retomar entrenamiento completo sin limitaciones”, indicaron los promotores del combate a través de un comunicado.

Tyson no ha peleado a nivel profesional desde 2005, pero se ha mantenido entrenando de manera regular durante varios años. Peleó ante Roy Jones Jr. en un entretenido combate de exhibición en noviembre de 2020.

“Mi cuerpo en general está en mejor forma desde que lo estuvo en la década de los 90, y muy pronto retomaré mi programa de entrenamientos al completo”, dijo Tyson en un comunicado.

“Jake Paul, esto quizás te ha hecho ganar algo de tiempo, pero de todas maneras tú serás noqueado y sacado del boxeo para siempre. Agradezco la paciencia de todos, y no puedo esperar a retribuirles con una presentación inolvidable más adelante este año”.

Las entradas ya adquiridas para la pelea en el estadio de los Cowboys de Dallas serán válidas en la nueva fecha del combate, indicaron los promotores.

Paul, de 27 años, es una estrella de YouTube que se ha forjado una carrera premiada en el boxeo, principalmente enfrentándose a exponentes de las artes marciales mixtas, y a boxeadores eventuales.

“Apoyo completamente que se posponga el evento para que Mike Tyson no tenga excusas en la noche del combate”, dijo Paul.

“Mis fanáticos saben que no quiero enfrentarme a Iron Mike de ninguna otra manera que no sea en su mejor forma, pero que no haya dudas: Cuando él suba al cuadrilátero conmigo, yo estaré preparado para hacerme con la victoria en un cierre sensacional”.