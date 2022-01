‘Sí vale la pena soñar’: Jugador de los Wizards se convierte en primer colombiano en la NBA

Un jugador del Capital City Go-Go, el equipo de desarrollo de los Wizards de Washington, se ha convertido en el primer jugador colombiano en la NBA, y su inspiradora historia demuestra que “sí vale la pena soñar”.

La historia de Jaime Echenique comienza mucho antes de sus recientes logros. Antes de ser jugador profesional, era asistente de autobús.

“Mi papá es un conductor de bus del servicio público. Desde muy pequeño ayudaron a forjar mi carácter, ayudaron a forjar lo que hoy soy como persona”, dijo. “Yo me iba los fines de semana con mi papá a cobrar la buseta. Los pasajeros se subían y yo les daba el vuelto y mi papá solo manejaba. A mí me encantaba eso.”

Pero la vida de este colombiano cambió para siempre el 30 de diciembre de 2021 en la capital de los Estados Unidos.

Un brote de COVID-19 en la plantilla de los Wizards el pasado mes de diciembre, resultó en la llamada más importante en la vida del deportista. El gerente general del equipo, Tommy Sheppard, lo estaba buscando.

“Veo las llamadas perdidas, habían como 20. Me pregunté, ‘¿Qué está pasando?’ Amber [la gerenta del Capital City Go-Go], Mike Williams y algunos de mis compañeros me preguntaron por qué no contestaba el celular. Y Tommy, y cuando vi la llamada de Tommy, ya sabía que iba a pasar”, dijo Echenique.

El momento cambió la vida de Echenique, convirtiéndolo en una celebridad en toda Colombia. Hace pocos días, recibió el reconocimiento del embajador colombiano en Washington, D.C.

“Nosotros los colombianos estamos sumamente orgullosos. Es el primer colombiano que juega para la NBA. Viene de un origen difícil y ha salido adelante. Es inspiracional. No solo para la sociedad colombiana sino también para los jóvenes de hoy en día”, dijo Juan Carlos Pinzón.

Echenique dijo que los comentarios del embajador lo emocionaron.

“Ya estando allá y viendo el homenaje, las palabras del gobernador y ver lo orgulloso que está mi país por mí, fueron palabras que me hicieron pensar, esto es más grande que yo”, dijo.

Previo a su debut en la NBA, el baloncesto ha llevado a Echenique a jugar en diferentes partes del mundo. Aunque él dice que nunca olvida los sacrificios que hicieron sus padres por él en su país natal de Colombia cuando era solo un niño.

Su padre no pudo estar presente para su gran momento en la NBA, pero aún así, logró conmover a su hijo a lágrimas.

“Le doy gracias a Dios por tenerte donde te tiene. Te digo hijo que me siento yo personalmente muy orgulloso de ti”, dijo su padre.

Ahora, Echenique espera poder ayudar a los Wizards sobre la duela con la meta de ganarse un lugar permanente en la NBA.