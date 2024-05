Así se prepara Puerto Rico para recibir al “Huracán Boricua”

PUERTO RICO - Con una multitudinaria actividad en la que se espera que se desborde el pueblo puertorriqueño, la ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, Maripily Rivera, será recibida en Puerto Rico este jueves, y podrás verlo por Telemundo.

En una caravana que saldrá desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín a las 4:00 pm. y que recorrerá las Avenidas Baldorioty, José de Diego, Ponce De León, Ashford, y el Puente Dos Hermanos hasta culminar en el Distrito T-Mobile, Maripily tendrá la oportunidad de compartir con su pueblo y revivir la experiencia que experimentaron los millones de puertorriqueños que, contagiados por la euforia del programa, la hicieron triunfadora del "reality show" con cada uno de sus votos.

Revive aquí el momento de infarto en que Nacho anuncia al ganador de los $200,000.

“Quiero abrazar a mi Isla y sentirlos. Saber cómo se han desbordado durante estos 119 días que estuve encerrada, pero que no se despegaron de mí y, eliminación tras eliminación, decidieron mantenerme en la casa hasta hacerme su ganadora”, expresó la modelo y empresaria, quien no tiene idea de la gran magnitud del apoyo boricua que muchos describen como un fenómeno.

“Esto es un triunfo para celebrarlo con mi gente, porque fue por ellos y por el compromiso que sentía hacia mi gente, que no me quité y me mantuve firme hasta el final siendo la mujer fuerte y real que todos ya conocen”, añadió.

La caravana contará con carrozas y actos conmemorativos a los que se ha unido un grupo de motociclistas convocados por el Rey Charlie.

Esta celebración de pueblo culminará con espectáculos artísticos a lo largo de toda la noche a cargo de: Grupo Karis, Joseph Fonseca, Sanchz, Michael Stuart y La India, entre otros, en el Distrito T-Mobile, en donde además, el Huracán Boricua compartirá de cerca con su público.

Aquí el momento en el que Maripily Rivera apaga la luz de la casa.