La Casa de los Famosos: quién es el nuevo líder y la sorpresa de dos reencuentros

En un día en el que los habitantes de La Casa de los Famosos superan el impacto que causó la eliminación de Clovis, aun cuando algunos lo festejaron, este martes se realizó la prueba "Reliquia egipcia" para definir al líder de la semana en un momento en el que todos desean ganar la inmunidad por una semana.

Aun cuando los habitantes iniciaron con gran ánimo el recorrido gateando dentro de dos laberintos, fueron Patricia, Romeh, Paulo, Aleska y Geraldine, quienes superaron a sus oponentes, por lo general la persona con la que han dicho tienen más problemas.

Ellos cinco debieron eliminarse y lo hicieron, nuevamente en duplas, las dos primeras conformadas por Patricia contra Aleska y Romeh contra Paulo, ya que los cuatro tuvieron un mejor tiempo que Geraldine, quien no entró a las semifinales.

El encuentro final, entre Patricia y Romeh, fue ganado por el habitante del cuarto Tierra, que obtiene la inmunidad, el liderazgo y el 50% de la salvación de Maripily, si ella fuera nominada.

"Mi opción es clara; estamos solos frente a la marea", dijo Romeh, al decir que elegía a Maripily como compañera en la suite del líder.

LA CREMA DE $2,000

Vistiendo un traje de piloto azul y desde el techo de La Casa de los Famosos, Ariadna reapareció ante sus compañeros para saldar una cuenta con Lupillo: devolverle la crema de $2,000 y una carta.

El destinatario del envío permaneció solo en la sala de La Casa mientras el resto de los habitantes hacían los más diversos comentarios en el jardín de La Casa, donde instalaron una zona segura de aterrizaje.

"La crema, Lupillo, la crema te la mandó", gritaba Alana mientras corría junto a Cristina, quien llevaba el paquete para "El Toro del Corrido".

"No sabía que te hiciera tanta falta esta crema", citaba Ariadna en su carta, que fue leía a todos los habitantes por Aleska. "A pesar de que intenté devolvértela dos veces y me dijiste que no, aquí la tienes. No te preocupes, ni la utilicé".

"Qué bueno que la regresó", comentó Lupillo entre risas. Alana y La Melaza festejaban que ya tenían nueva crema en el cuarto Agua.

Además, Ariadna pidió en la carta que le dijera a Maripily y Romeh que los quiere.

"Eso era, y nosotros bien emocionados", comentó Geraldine al ver de qué se trató el envío.

Mientras, en el foto, panelistas y exhabitantes de La Casa escuchaban los comentarios de Ariadna, quien se dijo feliz de haber cerrado ese capítulo.

"No entendí nada", dice la puertorriqueña.

LA SORPRESA PARA MARIPILY

Después de 92 días, Maripily recibió la más grande sorpresa: la visita en La Casa de su hijo Joe Joe. En el foto, al charlar con Nacho Lozano y Jimena Gállego, el joven se mostró muy feliz y orgulloso de su mamá, de quien dijo que era "muy cool" y que todos sus amigos la querían.

En reencuentro inició con una llamada que provocó lágrimas al huracán boricua, pero nada comparable cuando vio entrar a su hijo a bordo de un carro de carreras.

Maripily y Joe Joe se fundieron en una serie de abrazos amorosos, mientras todos los habitantes aplaudían ante la conmovedora escena.

"¿Verdad que parecemos hermanos?", decía Maripily entre lágrimas.

La orgullosa mamá presentó uno por uno a los habitantes de La Casa, incluido a Lupillo, y tras escuchar lo orgulloso que está su hijo y que todo Puerto Rico y el mundo están con ella, lo invitó a ingresar a La Casa.

