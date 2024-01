Sofía Vergara habla de su transformación física para la nueva serie de Netflix “Griselda”

La actriz colombiana Sofía Vergara deja la comedia y los personajes blancos para adentrarse en el mundo del narcotráfico en la serie "Griselda", basada en la historia de Griselda Blanco, la "narcomadrina'" que enseñó a Pablo Escobar, uno de los fundadores del cártel de Medellín, el negocio' de la droga.

Sofía Vergara presentó este martes en Madrid la serie en una rueda de prensa, donde la modelo y actriz ofreció una imagen física muy alejada de su personaje.

"Acostumbrada a verme bonita, una de las cosas que me ha resultado más difícil es transformar mi físico", comentó la actriz de 'Modern Family', que rememoró las tres horas de maquillaje a las que debía someterse para colocarse una prótesis dental, ensanchar su nariz o ponerse una peluca.

Un cambio de imagen que ella misma asumía porque "quería sentirme diferente a mí". Para ello, utilizó ropa interior que reducía su silueta y cambió su forma de andar hasta el punto de sufrir una lesión de espalda.

Pero lo que peor llevó fue empezar a fumar a los 50 años. "No he fumado en mi vida, me enseñó Andi (el director) y a meterme coca también", dijo a carcajadas.

La plataforma Netflix apuesta de nuevo con esta serie de seis capítulos, que se estrena el próximo día 25, por una historia basada en hechos reales, protagonizada y producida por Sofía Vergara (Barranquilla, Colombia, 1972).

La historia se sitúa en el Miami de finales de los 70 y principios de los 80, cuando Griselda llega de Colombia tras dejar atrás el mundo de las drogas en el que se movía su esposo, pero al que ella acaba sucumbiendo "porque no tiene dinero y es lo único que conoce", afirmó Vergara.

La actriz recordó que creció en Colombia y conocía los nombres de narcotraficantes, pero no sabía que había una mujer entre ellos. La atrajo la historia de esta mujer que crió a cuatro hijos, que al mismo tiempo fue capaz de "amar tanto y convertirse en un monstruo".

Junto a la actriz se encontraban hoy Eric Newman, uno de los productores de "Narcos" y de esta nueva serie, y el director colombiano Andrés Baiz, que dirige todos los capítulos de la serie.

"Sofía sale de su zona de confort y ha demostrado una capacidad interpretativa a la altura de Tom Hanks o Robin Williams", que pasaron de la comedia al drama con éxito, explicó el director.

Baiz señaló que el estilo y el formato en el que está filmada es muy diferente al de "Narcos", un proyecto que era "más político; este es más íntimo, más de personaje", donde se muestran las complejidades y contradicciones de la conocida como "madrina de la droga".

Definió a Griselda Blanco como una mujer en un mundo de hombres, que busca el respeto que nunca ha tenido, con ansia de poder, que empieza a triunfar cuando utiliza las mismas armas que sus enemigos.

"No he querido glamurizar su vida pero sí humanizar el personaje", indicó el director, y Vergara incidió en que no quería que el espectador la "odie desde el primer momento, quiero que la gente la entienda".

La confianza en el director fue determinante para que Vergara se pusiera al frente del proyecto. "No lo hubiera hecho sin Andi. Yo tenía mis inseguridades. Es un personaje atormentado, no estaba acostumbrada a trabajar en español, pasar de la comedia al drama tiene su complejidad", subrayó.

En el reparto, mayoritariamente latino, también están, entre otros, Alberto Guerra, Christian Tappan, Martín Rodríguez, Juliana Aidén Martínez o Vanessa Ferlito y supone el debut como intérprete de Carolina Giraldo (Karol G). Además, cuenta con Martín Rodríguez, Alberto Ammann o Ernesto Alterio.