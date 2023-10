Halloween es el momento perfecto para demostrar creatividad e imaginación.

Para los niños que no quieren un disfraz ordinario y sueñan con disfrazarse de algo fuera de lo común, como una aspiradora, un carillón de viento, un calentador de agua, una duna de arena o cualquier otra opción poco convencional, existe un servicio de conserjería de disfraces que diseñará las ideas de los niños y les ayudará a darles vida.

La empresa de ropa infantil Primary puso en marcha el Servicio de Conserjería de Disfraces de Halloween hace siete años. Hasta la fecha (sin contar este año), han atendido más de 4,000 peticiones de disfraces como servicio totalmente gratuito para sus clientes.

¿CÓMO FUNCIONA EL SERVICIO DE DISFRACES PARA HALLOWEEN?

Los padres hablan con el conserje de disfraces de forma gratuita a través de Zoom o por teléfono y se van con un conjunto de instrucciones completamente DIY sobre cómo crearlo ellos mismos. Se proporcionan las principales opciones de ropa, pero no hay presión para comprar nada. La ropa que ya tienes a mano se puede sustituir fácilmente.

Sólo tienes que enviar un correo electrónico a diyeasy@primary.com o llamar o enviar un mensaje de texto al 1-833-DIY-EASY con la siguiente información para iniciar el proceso:

una foto o un enlace a tu disfraz de inspiración

la edad de su hijo

cualquier necesidad climática especial para un disfraz más cálido/frío

cualquier otro detalle que considere útil

VENTAJAS DE HACER UN DISFRAZ UNO MISMO

Algunos de los mejores disfraces, y de los que mejor acogida tienen, son los que se hacen en lugar de comprarlos.

Si creas el disfraz con ropa de diario como base, puedes utilizarla más de una vez.

¡Hacer un disfraz es divertido! Involucra a toda la familia y conviértelo en una actividad que os una. Tu hijo recordará todo el trabajo y el cariño que le has puesto.

¿CUÁNDO ES LA FECHA LÍMITE?

Aunque técnicamente no hay una fecha límite, el servicio de disfraces de Primary se rige por el horario laboral habitual de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h ET, y las solicitudes de instrucciones para disfraces personalizados suelen tardar unos días laborables.

El servicio también está disponible durante todo el año, así que puedes solicitar su ayuda para otras cosas que puedan surgir a lo largo del año, como la Semana del Espíritu Escolar, el día en que te disfrazas de tu personaje de libro favorito, etc.

IDEAS PARA DISFRACES DE HALLOWEEN 2023

Este año, "Barbie" se perfila como el disfraz más popular, según el Freightgeist anual de Google.

Primary has detailed instructions on how to create every iteration of Barbie from Cowboy Barbie, President Barbie, Weird Barbie, Rollerblading Barbie, Alan, Cowboy Ken, Dance Ken and Mojo Dojo Casa House Ken.

More of this year's top costumes are also ready to be DIY'd including Spider-Man, the ever-popular witch, fairy, dinosaur and Wednesday Addams.

Si desea un disfraz más exclusivo, póngase en contacto con el conserje de disfraces de Primary para dar vida a la visión de su hijo.