Si pediste una extensión de impuestos, esta es la fecha límite para declarar

Si fuiste uno de esos contribuyentes que tuvo que pedir una extensión para presentar los impuestos este año, tienes una nueva fecha límite a tener en cuenta.

Para la mayoría de la gente, los impuestos debían presentarse el lunes 15 de abril y, si querías solicitar una prórroga, ese era también el último día para hacerlo para evitar incurrir multas considerables.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Aunque la solicitud de una prórroga no te ha dado más tiempo para pagar tus impuestos, si te ha proporcionado una nueva fecha para presentarlos al IRS.

Esto es lo que debes saber:

¿Cuál es la fecha límite si presentaste una solicitud de extensión al IRS?

Si solicitaste una extensión, tu nueva fecha límite para presentar los impuestos es el martes, 15 de octubre.

Después de solicitar la prórroga por Internet, deberías haber recibido un aviso electrónico de que el IRS ha aceptado tu solicitud. Es importante guardar este correo para tus registros.

Sin embargo, los contribuyentes que enviaron por correo un formulario físico para solicitar una prórroga, no recibirán una confirmación. En ese caso, tendrás que ponerte en contacto con el IRS para preguntar sobre el estado de tu prórroga.

Cómo ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente del IRS

Si tienes preguntas sobre tu extensión o plan de pago, puedes llamar al IRS. El IRS ofrece ayuda en más de 350 idiomas utilizando apoyo de intérpretes profesionales, incluyendo agentes que hablan en español. Esto es lo que debes saber:

Si eres un contribuyente individual y necesitas asistencia en español desde Estados Unidos, puedes llamar el IRS al 800-829-1040. Para recibir asistencia en otros idiomas, puedes llamar al 833-553-9895.

Si estás llamando sobre un negocio, puedes llamar al IRS al 800-829-4933.

Si estás llamando desde otro país, visita la página web del IRS que detalla los servicios para personas extranjeras con ingresos en los EEUU o ciudadanos con ingresos fuera de EEUU.

Los agentes de la agencia gubernamental están disponible lunes hasta viernes desde la 7 a.m. hasta la 7 p.m. hora local.

¿Qué pasa si no puedes presentar tus impuestos antes de la fecha de prórroga?

Aunque tiene algunos meses adicionales para presentar la declaración, no debe esperar hasta el 15 de octubre para hacerlo si no es necesario.

Si no presentas la declaración dentro del plazo ampliado, tendrás que hacer frente a las tasas del IRS por presentar tus impuestos tarde.

La multa por no presentar la declaración es del 5% de los impuestos no pagados por cada mes o parte del mes de retraso. La multa no superará el 25% de los impuestos impagados, según el IRS.

Además, el IRS cobra intereses sobre sus multas. Los intereses comienzan a acumularse dependiendo del tipo de multa y seguirán aumentando hasta que usted pague el total.

Puedes ver más información sobre las multas aquí.