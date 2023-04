¿Qué se celebra el Jueves Santo? La historia detrás de esta fecha

La Semana Santa empezó el 2 de abril con el Domingo de Ramos que es el día que se conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén.

La siguiente fecha importante es el Jueves Santo, día que recuerda la última vez que Jesús se reunió con sus 12 apóstoles para compartir con ellos la última cena, el pan y el vino, antes de su crucifixión.

A este acto se le considera como la introducción a la Eucaristía, en la cual Cristo deja su cuerpo y sangre representado en el pan y el vino.

La historia de la Última Cena de Jesús

En la biblia, la celebración de la Última Cena se encuentra en Lucas 22:14–20: "Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo: ¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca! Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: Tomad esto, y repartidlo entre vosotros; porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama".

Con estas palabras dio inicio a lo que llamamos hoy en día Eucaristía.

En este día también se recuerda el lavado de los pies de Jesús a sus discipulos que representa una enseñanza de agradecimiento, servicio y humildad. Asimismo, es el momento en el que el Señor nombra que alguien lo va a traicionar, uno de sus apóstoles, que representa la traición de Judas.

Otras fechas importantes de la Semana Santa

7 de abril (Viernes Santo) : Según Britannica, el Viernes Santo se observó desde los primeros días del cristianismo como un día de tristeza, penitencia y ayuno, una característica que se expresa en la palabra alemana "Karfreitag" ("Viernes de dolor"). En inglés, se debate el origen del término “Good” (Good Friday): algunos creen que se desarrolló a partir de un nombre más antiguo, “God’s Friday” (Viernes de Dios). En la Iglesia Católica Romana la misa no se celebra el Viernes Santo, aunque se realiza una liturgia. La liturgia del Viernes Santo consiste en la lectura del relato evangélico de la Pasión, la adoración de la cruz y la Comunión.

: Según Britannica, el Viernes Santo se observó desde los primeros días del cristianismo como un día de tristeza, penitencia y ayuno, una característica que se expresa en la palabra alemana "Karfreitag" ("Viernes de dolor"). En inglés, se debate el origen del término “Good” (Good Friday): algunos creen que se desarrolló a partir de un nombre más antiguo, “God’s Friday” (Viernes de Dios). En la Iglesia Católica Romana la misa no se celebra el Viernes Santo, aunque se realiza una liturgia. La liturgia del Viernes Santo consiste en la lectura del relato evangélico de la Pasión, la adoración de la cruz y la Comunión. 8 de abril , (Sábado Santo): Día anterior a la Pascua.

, (Sábado Santo): Día anterior a la Pascua. 9 de abril, (Domingo de Pascua): Esta fecha, también conocida como Domingo de Resurrección, recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

