Adolescente rompe récord de becas universitarias con más de $9 millones en ofertas

El adolescente Dennis Barnes ya está rompiendo récords multimillonarios y atrayendo la atención de colegios y universidades de todo el país.

A los 16 años, Barnes, cuyo segundo nombre es Maliq, está en el último año de la Escuela Secundaria Internacional en Nueva Orleans y ha ganado más de $9 millones en becas durante el proceso de solicitud de ingreso a la universidad, rompiendo el récord anterior de $8.7 millones. Barnes aplicó a 200 escuelas y ha sido aceptado en 170.

A pesar del logro récord, ese no era su objetivo original cuando comenzó sus aplicaciones en el otoño.

“Empecé a aplicar a las escuelas y, a medida que avanzaba en el proceso, los números comenzaron a aumentar”, dijo Barnes a NBC. “… Estaba recibiendo ofertas, estaba recibiendo dinero y estaba creciendo exponencialmente”.

Una vez que Barnes se dio cuenta de que estaba a punto de romper el récord de $8.7 millones, él y la consejera escolar Denise James se propusieron pasar ese umbral.

Uno de los aspectos más impresionantes es que no hay becas de terceros. Más bien, todas las ofertas vinieron directamente de las escuelas.

Barnes inicialmente lanzó una red amplia, tratando de pasar varias horas cada uno solicitando diferentes tipos de escuelas en todo el país. Sin embargo, todavía es un adolescente y dijo que las demandas normales de la escuela y las actividades extracurriculares tenían prioridad en esta búsqueda.

“Todavía estaba haciendo otras cosas”, dijo. “Lo incorporé a mi horario de una forma u otra, pero lo hice cada vez que tenía tiempo”.

Esas actividades extracurriculares, que incluyen atletismo, baloncesto y servir como presidente ejecutivo de la Sociedad Nacional de Honores, contribuyeron a convertirlo en un candidato completo. Además, Barnes cuenta con un grado p de 4.98 promedio de puntos y es bilingüe, habiendo aprendido español a través de una escuela de inmersión.

Esa base de la escuela primaria jugó un papel imperativo en su decisión de asistir a la Escuela Secundaria Internacional.

“Esa escuela fue muy, muy importante para mí y mi viaje”, dijo. “…Establecieron una base sólida para que yo entrara a la escuela secundaria, y creo que esa es una gran razón por la que podría decir que estoy donde estoy hoy”.

Fundada en 2009, International High School todavía era relativamente nueva cuando Barnes se matriculó en la escuela secundaria. Si bien muchos de sus compañeros de clase fueron directamente a International, Barnes asistió a Riverdale, una escuela secundaria pública en las afueras de la ciudad.

Después de un año en Riverdale, se reunió con muchos de sus amigos de la infancia en International. Dijo que el sólido departamento de idiomas de la escuela, que ofrece varios idiomas, incluidos francés, español, árabe y mandarín, fue un gran atractivo, ya que buscaba continuar practicando su español.

“Hay muchas opciones en la escuela que podría haber elegido para continuar con mis idiomas y poder fortalecerlos y seguir aprendiendo”, dijo Barnes.

A pesar de condensar su segundo y tercer año en uno, Barnes tuvo un impacto inmediato en sus dos años en la escuela autónoma. También comenzó la inscripción dual en la Universidad del Sur en Nueva Orleans.

Si bien es posible que inicialmente no se haya propuesto romper el récord, Barnes conocía bien el sólido perfil académico de International High School.

“Son conocidos por sacar a becarios de millones de dólares, así que cada vez que mi consejero me presentó la idea, me subí a bordo”, dijo.

Cuando se le preguntó qué consejo daría a los futuros estudiantes que solicitan ingresar a la universidad, Barnes enfatizó el poder de la educación, particularmente para los estudiantes negros y afroamericanos como él.

"Siempre hay algo en las noticias sobre el atletismo. Y creo que hay un estigma que se les impone a los afroamericanos, probablemente a otros también", dijo sobre el éxito académico. "… Creo que hacerlo bien en la escuela y comprender la importancia de la educación es algo que podría romper ese estigma".

Barnes acredita el apoyo constante de sus padres y la guía de James para llevarlo a este punto. Dijo que James ha estado allí en cada paso del camino: postularse a las universidades, garantizar su preparación para la universidad, inscripción doble.

“Ella me ha guiado y me ha instruido de la mejor manera que me va a hacer avanzar”, dijo. "… Diría que [James] ha sido fundamental en donde estoy hoy".

Si bien Barnes está agradecido y emocionado por todas las becas y ofertas, dijo que se enorgullece especialmente de las de escuelas conocidas, como Xavier y LSU, y de las escuelas que normalmente no ofrecen muchas becas.

Pero todavía no ha terminado.

Barnes dijo que anticipa más becas y ofertas en los próximos días y espera superar los $10 millones.

¿En cuanto a dónde terminará Barnes? Mantiene los labios apretados por ahora. Pero con 170 aceptaciones, ahora tiene que ser más selectivo sobre qué escuelas considerar seriamente.

Se espera que tome una decisión antes del 2 de mayo.