En detalle: consejos para ahorrar en tiempos de inflación

SALT LAKE CITY, Utah - Los hogares estadounidenses han ido reduciendo la capacidad de ahorro cada vez más debido a las deudas que se han acumulado desde el inicio de la pandemia.

Muchas personas manifiestan que el dinero no alcanza, y las estrategias de ahorro puede que no le ayuden a todos, pues cada uno tiene problemas económicos distintos.

Carola Armitano, planificadora financiera, dijo que: “Hay varias alternativas si usted con lo mismo, lleva menos. Uno, tiene que buscar nuevas fuentes de ingresos. Dos, tiene que revisar las cosas que realmente son urgentes e importantes. Y lo otro que le puedo recomendar es ver cómo puede cambiar de ciertas marcas”.

Parece complicado, pero todo comienza con hacer un presupuesto, pero no en tu cabeza. Escribe tus gastos diarios o mensuales para saber exactamente en dónde se va el dinero.

No olvides incluir los gastos de las mascotas, tus entretenimientos o placeres, y también incluso las remesas que envías.

“Aprenda a decir que no. No siempre puedo ayudar a todo el mundo porque luego me quedo sin capacidad y estilo de vida”, agregó Armitano.

Una de las fórmulas que te podría funcionar es ahorrar $16.16 diarios por un mes, lo que sería $500 en total.