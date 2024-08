En detalle: los peligros de conectar tu celular a un auto alquilado

Las autoridades advierten tener mucho cuidado al conectar tu teléfono celular a un carro alquilado, ya que tu información podría caer en manos equivocadas.

La mayoría no lo piensa dos veces. Es una gran ventaja poder conectar el móvil y tener los mapas a la mano o poner la lista de música preferida en el vehículo alquilado. Pero podrías quedar expuesto al robo de información.

"De no eliminarse o de no resetearse en ese computador del auto, cuando otra persona lo utilice, pues puede tener acceso a esa información y además almacenar la de esa siguiente persona y al final se podría tener información que es sensible potencialmente en manos que no correspondan", dijo Liliana Yamile Rodríguez González, psicóloga del consumidor de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz.

Según Rodríguez González, "si tú tienes las aplicaciones de las entidades financieras y tienes un registro, por ejemplo, de claves dinámicas o claves para autocompletar en los formularios para acceder a cualquier consulta de los saldos de tus tarjetas, pues esta información está clara y por lo general la forma de recuperarla es a través del correo electrónico. Muy probablemente, tu correo electrónico también está abierto allí en el celular".

Esto, según Rodríguez González, se puede usar para muchas cosas.

"No sólo para acceder a tu información financiera, sino para cambiar tus claves, para acceder a contactos e incluso hacer solicitudes a nombre tuyo", agregó.

Y eso, sin tomar en cuenta que tu historial de navegación mientras estés en el carro, también quedará grabado.

"Las personas dirán, 'bueno, pero, pues entonces ahora ya me da miedo conectar el celular'. Pues bueno, esa también es una opción, eso sería una barrera totalmente física, no conectar ningún dispositivo a los autos que rentas", señaló Rodríguez González.

Pero, si aún sabiendo todo esto, decides conectarte al Bluetooth de un auto ajeno, recuerda apagar la conexión cuando salgas del vehículo.

Y antes de regresarlo a la agencia, haz lo siguiente: ve al menú del sistema, y en "settings" encontrarás todos los aparatos que se han conectado con el vehículo. Localiza el tuyo y sigue las instrucciones para borrarlo. En teoría, eso eliminará tus datos.

Pero para estar 100% seguro de que todo realmente se borró, es mejor hacer una reprogramación total, oprimiendo "factory reset". En el menú de "settings", ve a "Apps", encuentra el modelo del carro y retira los servicios.

Rodríguez González dijo que la privacidad absoluta no existe, pero sí es necesario hacer uso de las herramientas que se tienen a la mano para tener seguridad en los dispositivos de uso más cotidiano.

Si se te complica hacer la reprogramación del carro, siempre puedes pedirle ayuda a quien te atienda en la agencia de alquiler. Pero asegúrate de que borre todo antes de regresarle las llaves del vehículo.