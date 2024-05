A dos años de la masacre en Uvalde: una comunidad detenida en el tiempo

UVALDE, Texas - La masacre en Uvalde dejó una herida que no sana y una ciudad que se detuvo en el tiempo. A dos años del tiroteo que cobró la vida de 19 niños y dos maestras, quedan más preguntas que respuestas y familias que siguen esperando el día que se haga justicia.

La comunidad de Uvalde, una pequeña ciudad de 16,000 habitantes en Texas, acaparó las noticias nacionales cuando un joven de 18 años entró a la Escuela Primaria Robb y disparó indiscriminadamente.

Desde que ocurrió la masacre el 24 de mayo de 2022, familiares de víctimas han luchado por exigir respuestas. Un documento creado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de unas 500 páginas reveló fallas, falta de urgencia y mala comunicación en la respuesta policiaca.

"Fue un fracaso la reacción policiaca... en un incidente de pistolero activo, el tiempo no está a favor de las autoridades. La prioridad debe ser entrar al salón de clase ", dijo el fiscal general de EEUU, Merrick Garland, sobre el informe.

Pese a este reporte, ningún oficial enfrenta cargos o castigos.

Incluso, como un nuevo golpe a los familiares de las víctimas de Uvalde, un documento creado por un investigador privado contratado por la ciudad no encontró que los oficiales tuvieran la culpa en su respuesta.

Para lo que pareció ser una sorpresa para muchos de los familiares de las víctimas de Uvalde, el investigador privado Jesse Prado indicó que los oficiales no violentaron políticas.

INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN MANOS DE LA FISCALÍA DE UVALDE

En un intento por sanar heridas, 19 familias de las víctimas de Uvalde y la ciudad llegaron a un acuerdo este miércoles y aseguran no procederán con acción legal contra el municipio.

“Este acuerdo refleja un primer esfuerzo de buena fe por parte de la ciudad de Uvalde para comenzar a reconstruir la confianza en los sistemas que no lograron protegernos. Pero no fueron sólo los oficiales de Uvalde quienes nos fallaron ese día. Casi 100 agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas aún no han afrontado la más mínima responsabilidad mientras mi hija y mi sobrino morían desangrados en su salón de clases”, dijo Verónica Luevanos, cuya hija Jailah y su sobrino Jayce fueron asesinados.

El acuerdo incluye un compromiso de la Policía de Uvalde para brindar capacitación y cambios en la política para evitar las mismas fallas que se desataron el 24 de mayo de 2022.

Se anunció también que serán demandados más de 90 oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas que respondieron a la masacre.

Sin embargo, sigue en pie la investigación criminal que está realizando la Fiscalía del condado Uvalde. Aunque no se han ofrecido detalles sobre el caso, ya hay un jurado y estarían interrogando a testigos.

Hasta el día de hoy sigue siendo un secreto cuán avanzada va la investigación y cuándo podrían llegar a una conclusión.

ASÍ SE DESARROLLÓ EL TIROTEO EN UVALDE

Se trata del tío de Jackie Casarez, Jesse Rizo, quien oficialmente es parte del comité escolar y a la ceremonia acudieron familiares de las víctimas para mostrar su apoyo y ver que finalmente uno de ellos estará involucrado en las decisiones.

