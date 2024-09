Acusado en supuesto atentado a Trump se declara no culpable de cinco cargos en su contra

MIAMI, Florida - El sospechoso del supuesto atentado a Trump, Ryan Wesley Routh, se declaró no culpable este lunes de cinco cargos en su contra.

El acusado fue presentado en una corte federal en West Palm Beach y dijo entender los cargos que se le imputaron en una muy breve audiencia de presentación -menos de cinco minutos- en la corte federal de West Palm Beach.

Sus abogados también renunciaron a una lectura formal de los cargos y solicitaron oficialmente un juicio con jurado.

Los fiscales han dicho que Routh acechó al expresidente durante un mes antes del hecho ocurrido en el campo de golf el pasado 15 de septiembre.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Al cargo de intento de asesinato contra un candidato presidencial se le sumó a los que ya tenía de posesión de un arma de fuego por parte de un ex convicto y alterar el serial de un arma de fuego.

Routh fue arrestado el pasado 15 de septiembre luego que un agente del servicio secreto observará el cañón de un rifle saliendo de unos matorrales en el campo de golf donde jugaba el ex presidente y actual candidato presidencial. Tras una persecución Routh fue arrestado en el Condado Martín.

Por tratarse de un caso federal, el juez a quien se le asignó este caso de forma aleatoria es la misma jueza que presidió el caso de los documentos clasificados encontrados en Mar a Lago en contra del expresidente Trump. Ese caso fue desestimado por la jueza, hecho que podría traer la imagen de imparcialidad en este caso en donde Trump es la víctima.

El abogado constritucionalista, Joseph Malouf, ratifica que “por eso es importante que -aunque la nombraron al azar con la idea de que no haya ningún tipo de favoritismo- que ella cambie o que cambien de juez en este caso, porque ya ha demostrado falta de imparcialidad en el asunto”.

El experto en derecho constitucional no cree que la jueza decida retirarse de este caso. “Ella no va a querer descalificarse. Asimismo ya lo ha demostrado en el otro caso si lo hiciera en este caso sería confirmar que no fue imparcial en el otro.”

Hasta el momento no se ha determinado cuál va a ser la fecha de la audiencia para determinar el inicio del juicio.